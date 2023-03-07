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Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi

Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyen deprem fırtınalarının ardından çok sayıda tabiat olayı yaşanıyor. Batman'da ise bir baraj kurudu, oluşan obruk vatandaşları korkuttu

07 Mart 2023 Salı 18:20
Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi

Kuruyan barajda obruk oluştu | Kuraklık sonrası felaketler geldi


Batman'daki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, depremlerin ardından obruk meydana geldi. Prof. Dr. Yaşar Eren, "Deprem, doğrudan obruğu oluşturmuyor ama sarsıntılar, obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Batman'ın Beşiri ilçesinin 25 kilometre uzaklığındaki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzasında, çapı 100 metreyi bulan obruk oluştu.

"DEPREMLER OBRUK OLUŞUMUNU HIZLANDIRIYOR"

Yakınlarında yerleşim yerinin de bulunduğu obruğun, depremlerin ardından meydana geldiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, obruk çevresinde çok sayıda eski oluşumlu dairesel yapılar olduğunu da söyledi. 

Depremlerin, obruk oluşumunu hızlandırdığını belirten Prof. Dr. Eren, bölgeye ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çevrenin jeolojisine baktığımız zaman bölgedeki en yaşlı birimimiz Midyat grubuna ait kireç taşlarıdır. Onun üzerinde de Germav formasyonu bulunuyor. En genç birimimiz ise Şelmo formasyonudur. Burada da çok az bir alüvyal örtü görüyoruz, bu obruğun olduğu bölgede. Tabi deprem doğrudan obruğu oluşturmuyor ama bölgede bulunan jipslerin erimesiyle yer altında oluşan boşluklar, zaman içerisinde yukarı yükselerek en üstünde ince bir şapka bulunduruyor. Deprem sarsıntıları bu şapkaların çökmesini, diğer bir deyişle obruğun oluşumunu hızlandırmış oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
BarajBatmanObruk
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