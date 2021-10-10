Kuş cennetine kepçe ile girdi, yol açmaya kalktı
Çok sayıda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulaklığına kepçe ile giren bir şahsı, gözlemciler güçlükle engelledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha'da 287 kuş türüne sahip olan alanda Türkiye illerinden gelen kuş gözlemcileri alandayken, bir kepçe bir anda kuşların yoğun olduğu alanda çalışma yapmaya başladı.
KEPÇE SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTILAR
ÖZÜR DİLEYİP OLAY YERİNDEN GİTTİ
Kepçe sürücüsü kendini buranın kuş cenneti olduğunu bilmediğini söyleyerek özür dileyerek olay yerinden uzaklaştı.
Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, "İyilik hep bizden bekleniyor. Koskoca alan yok ediliyor. Üzerinden daha dün kara taşkuşunun görüldüğü yer tam burası ama biz kuş göremiyoruz, kepçe her yere geçiyor" dedi.