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Kuş cennetine kepçe ile girdi, yol açmaya kalktı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Sulak alanında bir kişi kepçe ile yol açmaya çalışınca, kuş gözlemcileri tepki gösterdi.

10 Ekim 2021 Pazar 23:43
Kuş cennetine kepçe ile girdi, yol açmaya kalktı

Kuş cennetine kepçe ile girdi, yol açmaya kalktı

Çok sayıda nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulaklığına kepçe ile giren bir şahsı, gözlemciler güçlükle engelledi.
Hatay'ın Samandağ ilçesi Milleyha'da 287 kuş türüne sahip olan alanda Türkiye illerinden gelen kuş gözlemcileri alandayken, bir kepçe bir anda kuşların yoğun olduğu alanda çalışma yapmaya başladı.

KEPÇE SÜRÜCÜSÜYLE TARTIŞTILAR

Kuş gözlemcileri kepçeyi görünce kepçenin durması için kepçe sürücüsü ile tartışmaya başladı.


ÖZÜR DİLEYİP OLAY YERİNDEN GİTTİ 

Kepçe sürücüsü kendini buranın kuş cenneti olduğunu bilmediğini söyleyerek özür dileyerek olay yerinden uzaklaştı.

Kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu, "İyilik hep bizden bekleniyor. Koskoca alan yok ediliyor. Üzerinden daha dün kara taşkuşunun görüldüğü yer tam burası ama biz kuş göremiyoruz, kepçe her yere geçiyor" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Mileyha
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