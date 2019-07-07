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Kütahya'da azot fabrikasında korkutan patlama

Kütahya Eskişehir yolu üzerinde bulunan azot fabrikasında patlama oldu. Fabrika'ya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya'da azot fabrikasında korkutan patlama

Kütahya Eskişehir yolu üzerinde bulunan azot fabrikasında patlama oldu. Fabrika'ya çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 23:06
Kütahya'da azot fabrikasında korkutan patlama

Kütahya'da azot fabrikasında korkutan patlama



Kütahya'daki bir azot fabrikasında patlama oldu, Geniş bir alanda duyulan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kütahya-Eskişehir karayolunun 7'nci kilometresinde bir firmaya ait azot fabrikasında patlama olduğuna yönelik itfaiye ve polis ekiplerine ihbar geldi.


Bunun üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Kentin bazı noktalarından duyulduğu belirtilen patlama nedeniyle fabrikadan sarı dumanlar yükseldiği öğrenildi.

Olay yerine giden ekipler ve gazetecilerin yoğun dumandan etkilenmemesi için maske taktıkları bildirildi.

VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA

Kütahya Valisi Ömer Toraman, kentteki bir azot fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Yapılan ilk araştırmada herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı, tesisin bacasında meydana gelen bir gaz sıkışmasından kaynaklandığı anlaşıldı" dedi.


 

Son Güncelleme: 07.07.2019 23:08
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