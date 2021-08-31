Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 1404'te meydana gelen depremin şiddeki 5.0 olarak açıklandı.
Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Altıntaş başta olmak üzere İhsaniye, Dumlupınar ile Afyon'a bağlı çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.31 14:04:25 38.9945 30.2165 5.0 -.- 5.0 4.9 AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2021.08.31 13:46:25 38.9453 26.0025 7.0 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 12:20:13 34.9142 32.5367 9.0 -.- 2.8 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.31 12:18:51 35.0110 32.6517 2.1 -.- 3.1 3.2 KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2021.08.31 12:05:36 37.2527 37.4365 0.0 -.- 1.7 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.08.31 12:04:01 36.1572 32.8982 13.1 -.- 1.4 -.- EVCILER-ANAMUR (MERSIN) İlksel
2021.08.31 11:36:32 39.0435 26.1067 2.7 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 11:06:51 38.7825 26.7915 21.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 10:32:33 40.6672 32.9032 14.6 -.- 1.6 -.- ELDEN-ORTA (CANKIRI) İlksel
2021.08.31 10:18:43 36.0280 30.0725 25.4 -.- 1.2 -.- KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 10:06:02 39.2157 27.5925 1.9 -.- 1.4 -.- HATUN-SOMA (MANISA) İlksel
2021.08.31 08:13:08 38.2962 44.4385 5.0 -.- 3.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2021.08.31 06:11:03 39.1113 41.0735 5.9 -.- 2.1 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2021.08.31 06:06:02 37.8855 27.2100 7.9 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.08.31 05:52:26 36.5745 26.8197 6.2 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.31 05:08:47 36.4700 27.0937 8.6 -.- 2.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:54:47 36.4755 27.1887 18.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.31 04:44:31 36.3840 27.1558 12.1 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel