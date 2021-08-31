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Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı

Ege Bölgesi'ndeki deprem hareketliliği zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Kütahya Aydınlar'da saat 14.04 'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı.

31 Ağustos 2021 Salı 14:02
Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı


Kütahya'da deprem | Kütahya 5.0 ile sallandı


Son depremler, Uşak Aydınlar'a bağlı Altındaş'ta meydana gelen deprem geniş bir alanda hissedildi.


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 1404'te meydana gelen depremin şiddeki 5.0 olarak açıklandı.

Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem Altıntaş başta olmak üzere İhsaniye, Dumlupınar ile Afyon'a bağlı çok sayıda yerleşim biriminde hissedildi.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.08.31 14:04:25  38.9945   30.2165        5.0      -.-  5.0  4.9   AYDINLAR-ALTINTAS (KUTAHYA)                       İlksel
2021.08.31 13:46:25  38.9453   26.0025        7.0      -.-  2.6  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.31 12:20:13  34.9142   32.5367        9.0      -.-  2.8  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.08.31 12:18:51  35.0110   32.6517        2.1      -.-  3.1  3.2   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2021.08.31 12:05:36  37.2527   37.4365        0.0      -.-  1.7  -.-   YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2021.08.31 12:04:01  36.1572   32.8982       13.1      -.-  1.4  -.-   EVCILER-ANAMUR (MERSIN)                           İlksel
2021.08.31 11:36:32  39.0435   26.1067        2.7      -.-  2.2  -.-   MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)                 İlksel
2021.08.31 11:06:51  38.7825   26.7915       21.0      -.-  1.5  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.31 10:32:33  40.6672   32.9032       14.6      -.-  1.6  -.-   ELDEN-ORTA (CANKIRI)                              İlksel
2021.08.31 10:18:43  36.0280   30.0725       25.4      -.-  1.2  -.-   KALE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)                   İlksel
2021.08.31 10:06:02  39.2157   27.5925        1.9      -.-  1.4  -.-   HATUN-SOMA (MANISA)                               İlksel
2021.08.31 08:13:08  38.2962   44.4385        5.0      -.-  3.4  -.-   BOGRUPEK-BASKALE (VAN)                            İlksel
2021.08.31 06:11:03  39.1113   41.0735        5.9      -.-  2.1  -.-   HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL)                        İlksel
2021.08.31 06:06:02  37.8855   27.2100        7.9      -.-  1.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2021.08.31 05:52:26  36.5745   26.8197        6.2      -.-  1.4  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2021.08.31 05:08:47  36.4700   27.0937        8.6      -.-  2.9  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 04:54:47  36.4755   27.1887       18.9      -.-  1.7  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
2021.08.31 04:44:31  36.3840   27.1558       12.1      -.-  1.8  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            İlksel
Son Güncelleme: 31.08.2021 14:07
Anahtar Kelimeler:
KütahyaDepremSon Depremler
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