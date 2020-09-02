Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma



Beykoz Aktüel Gazetesi’nde yer alan habere göre, Beykoz Kaymakamlığının organizasyonunda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Ancak törene çelenksiz gelen AK Parti ilçe teşkilatını, Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli'nin sorusu tartışmanın fitilini ateşledi. Konuya dahil olmak isteyen.sakinliği ile tanınan Ak Partili Belediye Başkanı Murat Aydın da, ilçe başkanın tepkisiyle karşılaştı.

YÜZLERCE İNSANIN ÖNÜNDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Beykoz’a yeni atanan Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli’nin, ‘’Siyasi partiler çelenklerini koyabilir’’ demesi üzerine AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç tepki gösterdi. Bundan önce ki senelerde siyasi partilerin çelenk koymadığını ifade eden Başkan Dilmaç, 'Sizin elinizde böyle bir genelge var mı' diye sordu.

İlçe Kaymakamı ise ben görev yaptığım tüm ilçelerde çelenk koydurdum ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, 'biz çelenk getirmedik Kaymakam hanım siz belediyeye geçin' şeklinde kibirli şekilde yanıt verdi.



Kalabalığın önünde olan tatsızlık sonrası AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da çelenk koysunlar ne var bunda ifadelerini kullandı. Bunun üzerine İlçe Başkanı Dilmaç, “Başkanım sizde belediyeye geçin çay için ben geliyorum” ifadelerini kullandı.

