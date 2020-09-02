Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Beykoz’da düzenlenen törenlere AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç’ın saygısızlığı damga vurdu.

02 Eylül 2020 Çarşamba 16:27
Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma

Kutlamalarda çelenksiz gelen AK Partili başkandan çirkin savunma


Beykoz Aktüel Gazetesi’nde yer alan habere göre, Beykoz Kaymakamlığının organizasyonunda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 98. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Ancak törene çelenksiz gelen AK Parti ilçe teşkilatını, Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli'nin sorusu tartışmanın fitilini ateşledi. Konuya dahil olmak isteyen.sakinliği ile tanınan Ak Partili Belediye Başkanı Murat Aydın da, ilçe başkanın tepkisiyle karşılaştı.

YÜZLERCE İNSANIN ÖNÜNDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Beykoz’a yeni atanan Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli’nin, ‘’Siyasi partiler çelenklerini koyabilir’’ demesi üzerine AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç tepki gösterdi. Bundan önce ki senelerde siyasi partilerin çelenk koymadığını ifade eden Başkan Dilmaç, 'Sizin elinizde böyle bir genelge var mı' diye sordu.

İlçe Kaymakamı ise ben görev yaptığım tüm ilçelerde çelenk koydurdum ifadelerini kullandı. 

Bunun üzerine AK Parti İlçe Başkanı Hanefi Dilmaç, 'biz çelenk getirmedik Kaymakam hanım siz belediyeye geçin' şeklinde kibirli şekilde yanıt verdi.


Kalabalığın önünde olan tatsızlık sonrası AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’da çelenk koysunlar ne var bunda ifadelerini kullandı. Bunun üzerine İlçe Başkanı Dilmaç, “Başkanım sizde belediyeye geçin çay için ben geliyorum” ifadelerini kullandı. 
 

Anahtar Kelimeler:
30 AĞUSTOSBeykoz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aynur Ayaz, TRT'de 'Sağlıklı Günler' ile geliyor
Aynur Ayaz, TRT'de 'Sağlıklı Günler' ile geliyor
Gazeteci Şirin Payzın'a babasının ölüm ilanıyla tehdit
Gazeteci Şirin Payzın'a babasının ölüm ilanıyla tehdit
Büşra Hemşireyi tehdit eden maganda serbest!
Büşra Hemşireyi tehdit eden maganda serbest!
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber
Koronavirüs 1 Eylül verileri | 47 vatandaşımızdan acı haber
Hasan Hafızoğlu'nun bulunması için AKUT, 3 ekibiyle katıldı
Hasan Hafızoğlu'nun bulunması için AKUT, 3 ekibiyle katıldı
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
Ünlüler orman yangınları için çağrıda bulundu
İSKİ | Mevsim kurak, ama su sıkıntısı yok, tasarrufa devam
İSKİ | Mevsim kurak, ama su sıkıntısı yok, tasarrufa devam
Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı
Plaj magandası yakalandı | Çöpleri plajdan denize atmıştı
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Koronavirüsten can günlük can kaybı sayısı artıyor
Büşra Hemşire ittifakı | Bakan Koca ve Başkan Yavaş Büşra hemşireye sahip çıktı
Büşra Hemşire ittifakı | Bakan Koca ve Başkan Yavaş Büşra hemşireye sahip çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim