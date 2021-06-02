Kutlu Adalı Cinayeti | Savcılık KKTC'den bilgi istedi



Youtube üzerinden yayınladığı videolarla gündemi belirleyen tartışmalara neden olan Sedat Peker'in gazeteci yazar Kutlu Adalı suikastiyle ilgili sözlerinin ardından, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Atilla Peker'in Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla gönderdiği dilekçedeki iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Soruşturma kapsamında, olayın gerçekleştiği KKTC'deki adli makamlardan bilgi ve belge istenecek.

Açıklamada delillerin temini ve dilekçe sahibinin ayrıntılı beyanının alınması için çalışmalarabaşlandığı da kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü soruşturması kapsamında aranan ve bir süredir yaptığı Youtube yayınlarıyla birtakım iddiaları dile getiren Sedat Peker'in yayınladığı videoda KKTC'li gazeteci Kutlu Adalı cinayeti ile ilgili eski emniyet mensubu ve siyasetçi Mehmet Ağar ile eski MİT mensubu Korkut Eken'in kendisinden tetikçi istediğini iddia etmiş, kardeşi Atilla Peker'i önerdiğini ancak cinayeti Atilla Peker'in işlemediğini öne sürmüştü.



SOYLU; "KUTLU ADALI CİNAYETİ BİZİM İÇİN NAMUS MESELESİDİR"

Geçtiğimiz hafta Habertürk TV'de düzenlenen açık oturumda gazetecilerin sorularını cevaplandıran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili olarak şunları dile getirmişti:

"Bugün bunun alınması için KOM Dairesi'ne yazı yazdım. Ben mi yazdırmam lazım, resen devreye girilmesi lazım değil mi? Benim görevim İçişleri Bakanı olarak önleyiciliktir. Meseleyi gördüğüm an müdahale etmektir. Olay çıktıktan sonra olay sonu raporu yazmak değil. Kutlu Adalı cinayetinde en ufak bir şey açık duruyorsa bizim namus meselesidir."