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Kuvars izni ile altın arayacaklar | Dağlarımız delik deşik

Metor yağmuruna tutulmuş kara parçasına dönen Türkiye'nin doğal güzellikleri altın şirketlerinin insafına terk edildi. Kaz Dağları'nda 350 bin ağacı katleden şirketlerin yeni oyunu tepkileri üstüne çekiyor

25 Mart 2024 Pazartesi 09:33
Kuvars izni ile altın arayacaklar | Dağlarımız delik deşik






Kuvars izni ile altın arayacaklar | Dağlarımız delik deşik


Google Eart üstünden Türkiye'yi görmek isteyenlerin karşısına delik deşik edilmiş kara parçası çıkıyor. Maden şirketleri, mermerciler ve doğal taş işletmeleri ile mıcır ve denizler için dolgu malzemesi uğruna katledilen doğal güzellikler gözümüzün önünde adeta kemiriliyor. Gönüllü çevrecilerin ve vatandaşların tepkilerine kulaklarını tıkayan yerel yöneticiler, iktidar ve maden şirketleri ile dağları talan ederken 'İstihdam', 'Ekonomi canlanacak' yalanıyla yıllardır devam eden orman katliamına her gün yenileri ekleniyor. Son haber yeniden Kazdağı'ndan geldi. Yıllar önce Kanadalı Alamos Goldun 350 bin ağacı kestiği Kaz Dağları’nda tehdit sürüyor.


Cumhuriyet Gazetesi'nden Şeyda Öztürk'ün haberine göre yaşam savunucularına karşın iktidara yakın iş insanlarından Mehmet Cengiz’in şirketlerinin de alanda çalışmaları devam ederken her gün yeni bir maden çalışması için adım atılıyor. Bahar Madencilik, Çanakkale ve Balıkesir’i kapsayan alandaki 1323 hektarlık ruhsatın sadece 10.77 hektarlık alanında kuvars ocağı işletmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuru yaptı. Şirket bu proje için 12 milyon 649 bin TL harcayacak. Ayrıca alanda geniş bir ruhsatı bulunan şirketin ÇED Yönetmeliği’ni kullanarak 25 hektar altında kalması da onayı aldıktan sonra büyümeye gideceği sinyalini veriyor.

‘ARKASINDAN DOLANIYORLAR’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, şirketlerin 25 hektar alında kalarak “ÇED gerekli değildir” kararı almaya çalıştığını belirtti. Kuvars ocağı altında altın madeni işletilmek istendiğini belirten Doğan, “Şirket daha önce de altın madeni isteğinde bulunmuştu. Yaptığımız itirazlarla projeye ‘ÇED gereklidir’ kararı verdirdik. Biliyoruz ki bu başvuru da altın madeni. Şirketi Ordu Fatsa’dan da tanıyoruz” dedi. Bahar Madencilik’in Demirtepe Altın Madeni’yle de uğraştıklarını belirten Doğan, “Şirketlerin genel taktiği ÇED Yönetmeliği’nin Ek-2 maddesinden yararlanmak için 25 hektar altında kalmasıdır. Daha sonra alana yerleşiyorlar. Sürece itiraz edeceğiz. Bakanlık bu tür durumlarda şirketlerden sondaj ve maden işletme raporlarını istemeli. Raporları isteseler alanda altın olduğunu görecekler. Şirketlerin ÇED arkasından dolanmasına izin verilmese kamunun da bizim de işimiz azalır” dedi.

DAHA ÖNCE İPTAL EDİLDİ

Şirket daha önce aynı bölge için 15 hektarlık bir başvuruda bulundu. Başvurunun incelenmesi sonucunda bakanlık, aynı bölgede birçok çalışmanın olduğunu belirterek proje tanıtım dosyasını iade etti. 
 

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