Kuzey Irak'da 3. Pençe harekatı başladı





Irak'ın Kuzey'inde yuvalanan terör örgütü PKK unsurlarına yönelik 3. Pençe Heraketa başlatıldı. Türkiye Irak sınır hattının 30 ila 45 KM derinliğine kadar yer yer inilen ilk iki harekat sırasında terör örgütüne ağır kayıplar verdilmişti. İlk harekat 28 Mayıs 2019'da başlamış, örgütün "Türk askeri buraya giremez" dediği barınakları ilk 48 saat içerisinde yerle bir edilmişti.

12 Temmuz'da başlayan 2. Pençe harekatı sırasında 90 terörist öldürülmüş, örgütün Avaşin ve Basayan'da bulunan örgüte ait kamp ve sığınaklar imha edilmişti. ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA'lar ile Türk Hava Kuvvetleri'ne ait çok sayıda savaş uçağı ile tanker uçakları ve istihbarat uçağının görev aldığı operasyonlarda Irak Suriye Sınır hattından sızmaların durdurulması hedef alınmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 23 Ağustos tarihi itibariyle Sinat-Haftanin bölgesine yönelik Pençe 3 Harekatı başlatıldı...



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde bulunan Sinat-Haftanin bölgesindeki teröristleri ve kullandıkları mağara, sığınakları imha etmek amacıyla 23 Ağustos 2019 tarihinde Pençe-3 Operasyon Planı çerçevesinde yeni bir harekât başlatıldı" denildi.

Operasyona, Hava Kuvvetleri uçakları, Kara Havacılık unsurları, SİHA/İHA ve Fırtına obüsleri ile destekleniyor.

Bu arada milli imkanlarla geliştirilen Bora füzeleri Pençe Operasyonları sırasında yoğun olarak kullanılıyor. Bölgeyi kontrolü altına alan güvenlik güçlerine, 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’na bu yıl konuşlandırılan 280 kilometre menzilli Bora füzeleriyle de destek sağlanıyor. Tespit edilen ve koordinatları belirlenen PKK hedefleri, Derecik’ten ateşlenen bu füzelerle vuruluyor. Füzelerin ateşlenişi ilçe merkezinde gözlemleniyor.