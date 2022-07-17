Kuzey Irak'ta iki şehidimiz var

Şehit haberleriyle yüreğimiz yandı
Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Erzurum’un Oltu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın ve Sakarya nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü
ERZURUM VE SAKARYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.
Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın (38) naaşı memleketi Erzurum'a getirildi. Şehit Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törene protokol mensupları, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, törenin ardından Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın'ın cenazesi, yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
SAKARYA ŞEHİDİNİ BEKLİYOR
Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu
Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek’in nişanlı olduğu ve yakında evleneceği öğrenildi.