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Kuzey Irak'ta iki şehidimiz var

Kuzey Irak'ta devam eden operasyonlarda Erzurum ve Sakarya nüfuslarına kayıtlı iki askerimiz şehit düştü. 

17 Temmuz 2022 Pazar 20:56
Kuzey Irak'ta iki şehidimiz var

Şehit haberleriyle yüreğimiz yandı

Kuzey Irak’ta icra edilen Pençe-Kilit Harekatında Erzurum’un Oltu nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın ve Sakarya nüfusuna kayıtlı Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek şehit düştü

ERZURUM VE SAKARYA'YA ATEŞ DÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın’ın hastanede şehit olduğunu açıkladı.

MSB’den yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 17 Temmuz 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile yaşanan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Evli olan Şehit Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın (38) naaşı memleketi Erzurum'a getirildi. Şehit Taşkın için Erzurum Askeri Havaalanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törene protokol mensupları, askeri erkan ve şehit yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, törenin ardından Oltu ilçesine götürüldü. Taşkın'ın cenazesi, yarın Oltu ilçesi Tuzla köyü Yeni Cami’de ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

SAKARYA ŞEHİDİNİ BEKLİYOR

Sakarya'nın Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde ikamet eden Piyade Teğmen Ömer Faruk Civelek, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu

Acı haber, şehidin Karasu ilçesi Gölköprü Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Civelek’in nişanlı olduğu ve yakında evleneceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Kuzey IrakşehitOperasyon
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