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Kuzey Irak'tan acı haber | 9 askerimiz şehit!

Kuzey Irak'tan son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu, 3'ü ağır 8 askerin de yaralandığını bildirdi. Terörist saldırısında daha sonra yapılan açıklamada, şehitlerimizin sayısı 9'a yükseldi

12 Ocak 2024 Cuma 21:25
Kuzey Irak'tan acı haber | 9 askerimiz şehit!






Kuzey Irak'tan acı haber | 9 askerimiz şehit!

Türkiye'nin dört bir yanına yine şehit ateşi düştü. Milli Savunma Bakanlığı terörist saldırı sonucu 5 askerimiz şehit düştü. MSB, 12 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Çukurca'nın hemen sınır ötesinde meydana gelen çatışmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Geçici Üs bölgesine sızma girişimi sırasında el bombalarının atılması sırasında can kayıplarının yaşandığı bildiriliyor. 

Çatışma bölgesinden yaralı olarak sağlık kurumlarına kaldırılan askerlerden üçünün daha hayatını kaybetmesi ile şehit sayısı 9'a çıktı. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 15 terörist öldürüldü.
   

ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

MSB'den yapılan son açıklamada, yaralı askerlerden üçünün daha kurtarılamayarak şehit düştüğü kaydedildi. Acı haberle birlikte şehit sayısı  9'a yükseldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan bir silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

"12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

Son Güncelleme: 13.01.2024 09:17
Anahtar Kelimeler:
şehitOperasyon
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