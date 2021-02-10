Kuzey Irak'ta operasyon | Gara'da 3 şehidimiz var

Kuzey Irak'ta operasyon | 2 şehidimiz var

Pençe Kartal - 2 harekatının Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde devam eden operasyonda çıkan çatışmada 2 askerimizin şehit olduğu açıklandı.

Kuzey Irak'ta şehit düşen iki askerimizin kimlikleri açıklandı. Yüzbaşı Burak Coşkun ile Astsubay Harun Turhan'ın acı haberi ailelerine iletildi.

Gelen ilk bilgilere çatışmaların halen devam ettiği öğrenildi. Dün başlayan hava indirme harekatının ardından çok sayıda uçağın terör örgütü ağır kayıplar verdirildi.

Uçar Birlik Harekatı ile halen devam eden harekatta çok sayıda teröristin öldürüldüğü bildiriliyor.

Kırmızı listede yer alan bir teröristin bulunduğu mağarada çıkan çatışmada hayatını kaybeden şehitlerimizin acı haberleri ailelerine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan az önce yapılan açıklamada, operasyon ve şehitlerle ilgili olarak şu bilgiler verildi.

"Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında 10 Şubat 2021 tarihinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.

Bölgede tespit edilen hedefler hava harekâtı ile isabetle vurulmuş, terör örgütünün söz konusu bölgedeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz."