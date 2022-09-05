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Kuzey Irak'ta Skorsky düştü, 7 asker yaralı

Terör örgütüne yönelik Pençe Kilit Harekatı Bölgesi'nde göreve giden Skorsky tipi helikopter sert iniş yaparak kırıma uğradı. Kaza sırasında 7 personel yaralandı, bir personel kayıp,

05 Eylül 2022 Pazartesi 09:31
Kuzey Irak'ta Skorsky düştü, 7 asker yaralı

Kuzey Irak'ta Skorsky düştü, 7 asker yaralı

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde Skorsky tipi askeri helokepter sert iniş yaptı, 7 asker yaralı, 1 asker kayıp

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekat Bölgesi’nde sert iniş yapmak zorunda kalan helikopterin kaza kırıma uğradığını, helikopterdeki 7 personelin kurtarıldığını, bir personeli arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

4 Eylül 2022 tarihi 23.45 sularında Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Skorsky tipi bir helikopterimiz ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalmış, kaza kırıma uğramıştır. Helikopterde bulunan 8 personelden 7’si kurtarılmıştır.

Sağlık durumları iyidir. Bölgede bir personelimiz için Arama Kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Son Güncelleme: 05.09.2022 23:20
Anahtar Kelimeler:
SkorskyKuzey IrakOperasyon
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