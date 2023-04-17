Lafagel ekibine çirkin saldırı



Türkiye'nin genç sosyal medya yayıncıları arasında yer alan LafaGel ekibinin muhalif duruşu sık sık saldırganların hedefi haline geliyor. YouTube'da yayın yapan LafaGel adlı kanalın Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirdiği sokak röportajında ekibe saldırıldı.

Türkiye, sayılı günler sonra sandık başına gidecek ve Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri için oy kullanacak. Seçime sayılı günler kala sokak röportajlarında da vatandaşlara oy tercihleri soruluyor. YouTube'da yayın yapan LafaGel adlı kanalın Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gerçekleştirdiği sokak röportajında ekibe saldırıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı destekleyen bir şahıs, röportaj yapan muhabire ve kameramana saldırdı. Şahıs, "Sizi şikayet ederim, burada çekim yapamazsınız" dedi.

Bir başka şahıs ise kadın muhabiri itekledi. Çevredeki vatandaşların ara girmesi ve sakinleştirmeye çalışmasıyla olay yatıştı.