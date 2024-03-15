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Lezita Türk işçileri çıkardı, Hindistanlı'ları aldı

15 Mart 2024 Cuma 09:11
Lezita Türk işçileri çıkardı, Hindistanlı'ları aldı






Lezita Türk işçileri çıkardı, Hindistanlı'ları aldı


Sendikalı olduğu gerekçesiyle yıllardır bünyesinde çalıştırdığı işçileri çıkaran Lezita, sosyal medyada sokak lezzetleriyle ünlü Hindistan'dan ithal işçi getirdi. Türk çalışanların sesini duyan Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın konuşmasını ise uyanık fabrika yönetimi 10. Yıl Marşı ile bastırmaya çalıştı. İzmir Kemalpaşa'da işten atılınlar Türk olunca, Türkiye İşçi Partisi başta olmak üzere, işçi haklarını savunmakla ilgili ne sendika ne de siyasi partilerin ilgi göstermemesi dikkat çekti.

Toplu sözleşme hakları hukuksuzca engellenen Abalıoğlu Lezita işçileri 7 Mart'tan beri greve devam ediyor. Öz Gıda-İş sendikasıyla masaya oturmayı reddeden işveren, İzmir Kemalpaşa'daki fabrikada onlarca Türk işçiyi işten çıkarıp Hindistan'dan işçi getirmişti. İşçileri grev kırıcılığa zorlamak adına Abalıoğlu Lezita Genel Müdürü Ergül daha önce dikenli tel çektiği direniş alanına çok sayıda TIR dorsesi park ederek, fabrikaya barikat da yığmıştı.

Lezita'dan Açıklama Lezita yetkilileri, Genel Müdür Ergül hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu öne sürerken Hindistan’dan getirilen işçilere işbaşı yaptırıldığını reddetmedi. Öte yandan yabancı işçilerin işbaşı yaptırıldığı bölümlerde son bir yılda kaç işe alım ilanı yapıldığına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı. Lezita'dan gelen açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

“Şirketimiz de üretimin devamlılığını güvence altına almak amacıyla yaklaşık iki yıldır yabancı uyruklu iş gücü konusunda çalışma yürütmektedir. Tüm seçenekleri değerlendirmemizin ardından konuyla ilgili resmi makamlara başvurumuz ise Nisan 2023 tarihinde yapılmıştır. Ürünlerimize yönelik talebin yükselmesini beklediğimiz yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fazla mesai yapılmamasını sağlamaya çalışmak, konunun bugünlerde gündeme gelmesine neden olmuştur.”

Ümit Özdağ'dan Türk İşçilere Destek

Lezita işçileri, işverenin bir haftadır yüksek seviyede durmadan çaldığı tekno müzik baskısı altında kararlılıkla greve devam ederken Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ ziyarette bulundu. Türk işçileri işten çıkarıp yerine Hindistan’dan işçi getiren şirketin Özdağ'ın işçiler karşısında konuşmasını engellemek için 10. Yıl Marşı'nı çalmaya başladığı görüldü. Özdağ, "Hindistan'dan işçi getiren Lezita 10. Yıl Marşı'nın arkasına sığınma, sen Türk işçinin hakkını çalıyorsun. Bunun hesabını soracağız" ifadelerinde bulundu.

Son Güncelleme: 15.03.2024 10:14
Anahtar Kelimeler:
Lezita
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