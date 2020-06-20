LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayında | Soru ve cevap yorumları



Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarının Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını bildirdi. Sınav sonuçları ise 16 Temmuz'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 1 milyon 600 bin öğrenci için hazırlıkların gerçekleştirildiği sınav, 8. sınıf birinci dönem müfredat ve kazanımları esas alınarak yapıldı.

Birinci oturumda öğrencilere, Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil sorularından oluşan 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika süre verildi. Birinci oturum saat 10.45'te sona erdi.

Sınava verilen 45 dakikalık arada, görevliler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında öğrencilerin, okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyacakları şekilde gerekli tedbirleri aldı. Öğrencilerin, okullardan ayrılmasına izin verilmedi.



2020 LGS TÜRKÇE SORU YORUMLARI

Eğitimcilerin 2020 LGS Türkçe soruları ile ilgili yorumu şöyle:

"2020 LGS Türkçe soruları, Millî Eğitim Bakanlığının Türkçe Öğretim Programı’na ve birinci dönem ile sınırlandırılan LGS konu ve kazanımlarına uygun oluşturulmuştur. LGS Türkçe sorularının, beklenen uzunlukta ve yoruma dayalı olduğu her ay düzenli yayımlanan örnek sorularla benzerlik gösterdiği görülmektedir. Okuma becerisini ölçen soruların ağırlıkta olduğu sınavda; görsel ve tablo yorumlama, söz sanatlarını tespit etme, cümlenin ögelerini ayırt etme, fiilimsinin cümledeki işlevini kavrama ve metni yazım ve noktalama işaretlerine göre düzenlemeye yönelik sorular geldi. Geçen yılki sınavla kıyaslandığında sınav soruların bazılarının ayırt edicilik düzeyi daha yüksekti. Sorular temelde okuduğunu anlama, yorumlama, değişkenler arasında ilişki kurabilme ve bilgiyi kullanma becerisini ölçmüştür. Her soruda farklı bir beceri yoklanmıştır. Çıkarım yapma, metin yorumlama, akıl yürütme, tablo yorumlama ve muhakeme gücünü kullanabilme bu becerilere örnek verilebilir. Üst düzey dikkat gerektiren “İllerin plaka kodları tablosu” ile ilgili soruda okuduğunu anlama, analiz etme, çıkarım yapma gibi farklı beceriler ölçülmüştür. Şifreleme sistemiyle ilgili görsel yorumlama sorusunun da ayırt edici nitelikte olduğu görülmektedir. “İş Planı Tablosu”nda da hem iş ve işlem basamaklarını takip edebilme hem de metnin içeriğini yorumlayabilme harmanlanmış. Günlük hayatla ilişkilendirilen Türkçe sorularında zaman yönetimi, dikkat çeken en önemli özelliktir."

2020 LGS MATEMATİK SORU YORUMLARI

Matematik sorularının seçici ve ayırt edici sorular olduğunu belirten eğitimcilerin genel yorumu "2020 LGS’ deki Matematik soruları, Millî Eğitim Bakanlığı 1. Dönem müfredatına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

Tüm yıl boyunca her ay düzenli olarak yayınlanan MEB örnek sorularıyla; 2020 LGS soruları, içerik ve tarz olarak benzerlik göstermektedir. Beklendiği gibi sınavın tamamı; öncelikle kazanım bilgisi, sonrasında üst düzey düşünme, doğru yorumlama ve dikkat becerisi gerektiren sorulardan oluşmaktadır.

Anlatımı açık, dikkatli okunduğu taktirde hızlı yorumlanabilen, günlük yaşamla ilişkilendirilmiş sorulardan oluşmuştur. Matematiksel işlem becerisini ve analitik düşünme becerilerini ölçmektedir.

Sınavda tüm sorular okuduğunu anlamaya, yorum yapmaya, bilgiyi kullanarak çözüm üretmeye dayalıdır. Bu yönüyle seçici ve ayırt edici bir sınav olmuştur" şeklinde oldu.

2020 LGS T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK SORU YORUMLARI

Bu seneki İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının daha uzun olduğunu belirten eğitimciler "2020 LGS Sınavı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan öğretim programına uygun ve zorluk seviyesi bakımından orta düzeyde hazırlanmıştır. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi soruları genel itibariyle okuduğunu anlayan, öğrendiği bilgileri yorumlayabilen, bilgiden hareketle sonuca ulaşabilen ve kazanımlar arası ilişki kurarak bilgileri transfer edebilen tüm öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır. Sorular, MEB’in yıl içinde yayımladığı örnek sorular ve çalışma sorularında karşımıza çıktığı gibi öğrencilerin verilen metni yorumlama yeteneğini ve kavram bilgisini ölçer niteliktedir. Sınav ilk 3 ünitemizin kazanımları doğrultusundadır ve soruların ünitelere dağılımı dengelidir. Görsel veri okuma becerilerini ölçen sorulara yer verilmemiştir.

Geçtiğimiz yıllardaki sorular ile bu yıl çıkan soruları karşılaştırdığımızda verilen metinlerin daha uzun olduğu , metinlerin içindeki anahtar kavramlara daha çok yer verildiği gözlemlenmiştir." dedi.

2020 LGS İNGİLİZCE SORU YORUMLARI

Eğitimciler 2020 LGS İngilizce sorularında kelimelere çalışan öğrencileri zorlamadığı görüşünü dile getirirken, "2019 - 2020 eğitim ve öğretim yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınavda İngilizce sorularının çok basit ve anlaşılır düzeyde olduğu görülmüştür.

Kelimeleri çalışmış öğrenciler için zorlayıcı bir sınav olmadığını düşünüyoruz. Soruların yayınlanan örnek sorulara göre daha kısa, anlaşılır, yorumlamaya çok fazla ihtiyaç duyulmayan sorular olduğunu söylemek doğru olacaktır. Kitaplarındaki okuma parçalarını ve diyalogları dikkatli okuyan, çalışma kitabındaki etkinlikleri yapan kelimelere çalışan öğrenciler sınavı kolay geçirmişlerdir. Sadece 3 sorunun olumsuz ifadeler taşıyan soru kökleri ile öğrencilerin dikkati ölçülmüştür. Sınavda öğrencileri zorlayacak bağlamsal soru tipleri yoktur. MEB tarafından yayınlanan örnek sorular ile kıyaslandığında öğrencinin yorumlamasına yönelik sadece 1 tane grafik okuma sorusu bulunmaktadır.

Genel anlamda hedef kazanımların İngilizce dil bilgisi yapısına uygun şekilde ölçüldüğü görülmüştür. Ancak, İngilizce Dersi Öğretim programına göre 8.sınıf öğrencilerinin, 5 ve 7.sınıf düzeyinde edinmiş olmaları gereken kazanım, testin bir sorusunda karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu kazanım 8.sınıf müfredatında Ünite 8 in kazanımını ve konusunu (Expressing obligation, school rules) daha çok içermektedir. İngilizce testinde cevabı olmayan ve çeldiricisi yüksek soru bulunmamaktadır." değerlendirmesini yaptılar.

2020 LGS DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ SORU YORUMLARI

Eğitimciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları için şu yorumu yapıyor:

"20 Haziran Cumartesi günü gerçekleşen LGS sınavında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşına ait soruların ölçme değerlendirme kriterlerine uygun olarak hazırlandığı görülmektedir. Öğrencilerimiz sınavda bilgi ile birlikte daha çok yorum düzeyi yüksek sorularla karşılaştılar. Sınavın birinci dönem konularından oluştuğu, ders içi kazanımların kapsamlı bir şekilde sorulara dağıtıldığı görülmektedir. Soruların, -MEB tarafından yıl boyunca yayınlanmış olan sorulara göre- zorluk derecesi daha kolay olduğu görülmektedir. Sorularda verilen metin ve örnek olaylar ile konular arasındaki ilişki ve dolayısıyla düşünsel beceri ön plandadır. Bu şekilde öğrencilerin dersin amacına uygun çıkarımlar yapması hedeflenmiştir. Soruların uzunluk ve kısalıkları ise sıkılmadan okunabilecek şekilde anlaşılır tarzdadır. Sınavdaki bir sorunun zorluk derecesi yüksek olup öğrencileri düşündürmeye ve çok dikkatli olmaya yönlendirmiştir.

Sorular öğrencilerimize yıl boyunca yapmış olduğumuz deneme sorularına oldukça yakındır."

2020 LGS FEN BİLİMLERİ SORU YORUMLARI

Sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu örnek soru ve illerin çalışma soruları ile benzer olduğuna dikkat çeken eğitimcilerin Fen Bilimleri soruları için yaptığı yorum ise şöyle:

"Fen Bilimleri sınav soruları; Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasında yer aldığı gibi sadece ilk dönem konularından ve ilk dönemin tüm ünitelerinden sorulmuş olup, MEB müfredat ve kazanımlarına uygundur. Sınav sorularının bilgi hâkimiyeti ve yorum becerisini ölçmeye yönelik olduğu görülmektedir. Deneysel düzeneklerin ve günlük yaşamdan örneklerin kullanıldığı, tablo ve grafiklerin yer aldığı, görsel içerikli sorular öğrencilerimizin karşısına çıkmıştır.

Soruların konu dağılımlarına baktığımızda kazanım sayısının da fazla olmasına bağlı olarak “DNA ve Genetik Kod” ünitesine 8 soru ile ağırlık verildiği gözlemlenmiştir. Diğer ünitelerden de Mevsimler ve İklim 3 soru, Basınç 5 soru ve Madde ve Endüstrisi’nden 4 soru sorulmuştur.

Bitkilerde çiçek organlarına genlerin etkisinin sorgulandığı tablo sorusu, deney tüpündeki bileşiğin ısıtılarak kibrit alevinin parladığını gözlemlediğimiz soru ve bezelyelerin tohum şekillerinin sorgulandığı kontrollü çaprazlama soruları nispeten diğer sorulara göre çeldiricileri güçlü sorular olarak karşımıza çıkmıştır.

Sorular Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu örnek soru ve illerin çalışma soruları ile benzerdir.

Müfredat ve kazanımlara hakim, okuduğunu anlayarak yorum yapabilen öğrencilerin zorlanmadan başarılı bir şekilde yapabilecekleri bir sınav uygulaması olmuştur."

ORTAOKUL REHBERLİK BÖLÜMÜ SINAV YORUMU

Sınavın bitmesini heyecanla bekleyen aileler sınavdan sonra ilk olarak çocuklarına sınavın nasıl geçtiği ile ilgili sorular sormak isteyebilirler. Eğer sınav hakkında konuşmak istemezlerse ısrarcı olunmamalıdır. “Şimdi konuşmak istemiyorsun anlıyorum eğer daha sonra konuşmak istersen seni dinlemek için yanında olacağım” şeklinde bir yaklaşım sergilenmelidir. Tüm yıl emek verdikleri bir sınavdan çıktıkları unutulmamalıdır.

Sınavını tamamladığı için tüm kaygıları sona eren öğrenciler sınavdan sonra değişkenlik gösteren duygu durumları yaşayabilirler. Bu durum geçici ve normaldir. Sınava hazırlanırken yapamadıkları veya sınırlı süre yaptıkları etkinlikleri yapmak isteyebilirler. Bu etkinlikleri yaparken aşırıya kaçmamalı ve sağlıklarına dikkat etmelidirler. Ailelerin bu süreçte anlayışlı ve sabırlı olmaları önemlidir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuçlar ne olursa olsun aileler, önemli olanın çocukların kendisi olduğunu ve sınavın sonucunun değil bu süreçte verilen emeklerin kıymetli olduğunu vurgulamalıdırlar.

Sınav sonuçları bu yıl 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacağından tercih sürecinin ise bu tarihin akabinde gerçekleştirileceği öngörülmektedir. Aileler tatil planlamalarını bu tarihi dikkate alarak yapmalıdırlar.

