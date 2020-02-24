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Libya şehitleri | Şehit sayısı açıklanmıyor

Türkiye'nin Libya'da hükümet güçlerini eğitmek için gönderdiği TSK personeline yönelik saldırıda şehit düşenlerin kimlikleri ve sayısı resmen açıklanmıyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:23
Libya şehitleri | Şehit sayısı açıklanmıyor

Libya şehitleri | Şehit sayısı açıklanmıyor


Türkiye ilk kez görevi başında şehit düşen askerlerini törensiz uğurladı. Yönetmelik gereği resmi tören yapılmadığı duyrulsa da sosyal medyada şehitlerden sadece birinin adı ve fotoğrafı duyruldu. Öte yandan Libya Şehitleri'ni haber yapan Yeni Çağ Gazetesi gün boyu deyim yerindeyse baskı altında tutuldu. Gazete internet sitesinden haberi kaldırmak zorunda kaldı. Sosyal medyada muhabir ve yazarlarına ait hesapların ise ele geçirildiği iddia edildi. Hafter güçlerinin saldırısı sırasında Albay Okan Altınay'ın Trablus Limanı'nda hayatını kaybettiği, naaşının memleketinde sessiz sedasız defnedildiği iddia edilmişti. Öte yandan, Suriye'den ÖSO'ya bağlı silahlı unsurların da Libya'ya gittiği ilk kez kabul edilmiş oldu. Ankara daha önce ÖSO'nun Libya'ya gönderildiği iddialarını sert bir dille yalanlamıştı.


Altınay'ın Kara Harp Okulu'ndan devre arkadaşlarının yaptığı iddia edilen paylaşıma göre, Altınay'ın naaşı bugün Aydın Tellidede Şehitliği'ne defnedildi. 1993'lüler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından yapıldığı görülen paylaşımda, "Şehidimiz defin töreninde yalnız bırakılmamış, İzmir ve Aydın'dan gelen birçok arkadaşımız törenlere katılmıştır. Başta yüce Türk milletinin, ailesinin ve tüm devre arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Tüm devre arkadaşlarımıza saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Şehitler tepesi boş kalmayacak, Libya'da bir kaç şehidimiz var' şeklindeki sözleri ise sosyal medyada tepki çekti. 


Erdoğan, dün İzmir'de yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı: "Gayrimeşru Hafter'e karşı biz orada yönetici, kahraman askerlerimiz, Suriye milli ordusundan ekiplerimizle beraber oradayız. Birkaç tane şehidimiz var. Şunu da söyleyelim ki; birkaç şehidin karşılığında da 100'e yakın lejyonerlerden etkisiz hale getirdik. Şehitler tepesi boş kalmayacak."

İbrahim Kalın: İsabetsiz taciz atışları oldu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta bakanlar kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Hafter güçlerinin Trablus Limanı'nda bir Türk gemisini vurduğunu açıklamasına ilişkin isabetsiz taciz atışları olduğunu söylemiş, "Derhal misliyle karşılık verildi. Bizim karşılık vermemizden sonra durumun sakin olduğunu ifade edebilirim" dedi.

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Son Güncelleme: 24.02.2020 09:16
Anahtar Kelimeler:
Libya şehitleriLibya
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