Lider VakıfBank'tan deplasman galibiyeti

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 15'te 15'le ligdeki liderliğini sürdürdü. Ligdeki galibiyet serisini ise 32 maça çıkaran sarı-siyahlılar, Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Türk Hava Yolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

Üç FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve dört CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla 'Türkiye'nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı' olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17'nci haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni 8-25, 14-25, 25-22 ve 15-25'lik setlerle 3-1 mağlup ederek 15'te 15'le ligdeki liderliğini sürdürdü. Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki mücadeleye servis ve hücum sayılarıyla başlayan sarı-siyahlılar, teknik molaya 12-3 önde girdi. Mola dönüşü hücumdaki ritmini sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-8 aldı. Sarı-siyahlılar, rakibine sadece sekiz sayı imkanı tanıdığı bu sette 17 hücum sayısıyla oynadı.

İlk sette olduğu gibi ikinci sette de üstün bir oyun sergileyen VakıfBank, teknik molasına 12-7 öne girdiği bu seti de 25-14 alarak karşılaşmada 2-0 öne geçti. Üçüncü seti 25-22 kaybeden sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-5 önde girdiği dördüncü seti 25-15, karşılaşmayı da 3-1 kazanarak ligdeki galibiyet serisini 32'ye çıkardı. Ligde iki maç (Sarıyer Belediyesi, İlbank) eksiği olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 18'inci haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Türk Hava Yolları'nı VakıfBank Spor Sarayı'nda konuk edecek.

MAÇIN İSTATİSTİĞİ

AYDIN BŞB-VAKIFBANK: 1-3

SALON: Mimar Sinan Spor Salonu

HAKEMLER: Hakkı Demiralay, Rıza Yelpaze

AYDIN BŞB: Ezgi 10, Janset, Meryem 11, Maret 12, Hande 3, Aslıhan 1, Pınar (L), Pelin, Ecem 1, Berra 5, Cansu, Eylül

VAKIFBANK: Kübra 10, Cansu 2, Michelle 10, Melis 9, Haak 29, Gabi 14, Ayça (L), Gözde 2, Maja, Meliha

SETLER: 8-25, 14-25, 25-22, 15-25

SÜRE: 91 dakika (21', 21', 28', 21')