Liseli öğrencilerin kızlı erkekli orman yürüyüşüne soruşturma





Kız erkek sınıflarını ayıran, okullarda kız öğrencilerle erkek öğrencilerin kantinlerini okul giriş kapılarını ayıran okul yönetimlerine sessiz kalan Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin birlikte gittiği orman yürüyüşüne soruşturma açtı.

Lise öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencilerini kızlı-erkekli orman yürüyüşüne götürdüğü gerekçesiyle soruşturma açıldı. Öğretmen Ulus, sözkonusu soruşturma ardından tepki göstererek, "Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını kim istemez?" dedi.

İstanbul'daki Beyoğlu Anadolu Lisesi’nde coğrafya öğretmeni Engin Ulus, okulun mevcut ve mezun öğrencilerini orman yürüyüşüne götürdüğü için hakkında açılan soruşturmaya tepki gösterdi.

Gerçek Gündem’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, Ulus, sosyal medya hesabı üzerinden orman yürüyüşündeki fotoğrafı paylaşarak, "23 Ekim’de Belgrad Bentler Tabiat Parkı'nda organize ettiğim orman yürüyüşüne halihazırda öğrencilerimiz ve üniversite okuyan mezunlarımız katıldı. Bu kalabalığın yarısı öğrenci, yarısı mezun neredeyse ve o mezun öğrenciler içinde sadece bir erkek öğrencimiz var. O kadar öğrenci arasında bir erkek öğrenciyi görüp 17 yaşındaki kız çocuklarını erkeklerle buluşturma suçlaması işte bu fotoğrafın gerçekleştiği etkinlikten çıkmıştır.

Okulun mezunları ile öğrencileri arasında bir bağ olmasını, mezunların abilik, ablalık yapmasını, üniversite okuyan mezunlarımızın halihazırdaki öğrencilerimize feyz vermesini, mezunlar ile öğrenciler arasındaki ilişkilerin daha da yaygınlaşmasını, aynı lise sıralarını paylaşan gençlerin ortak anılara sahip olmasını bir idare neden istemez?" ifadelerine yer verdi.

Müdürün eşi AKP'ye yakın bir isim

Lisede şimdi de coğrafya öğretmeni Engin Ulus hakkında öğrencileri, orman yürüyüşüne kızlı erkekli götürdüğü gerekçesiyle soruşturma başlatılırken soruşturmayı başlatan lisenin müdürü Gülay Hacısalihoğlu'nun, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Yaşar Hacısalihoğlu’nun eşi olması ise dikkat çekti.