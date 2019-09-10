Lokanta tabelasında büyük saygısızlık



Lokanta tabelasında Hz. Muhammed'din adını 'MuhammEt' yazan, tabelanın başına da ünlü kasap Nusret'in tuz dökme figürünü koyan işletmeciye tepkiler büyüyor. Muhammet Kurnaz adlı işletmeci 'Bilinçsizce koydum, tepkiler gelince kaldırdım' dese de, saygısızlığını özürle düzeltmeye çalıştı. Sosyal medyada ise işletmeciye karşı tepkiler giderek büyüyor.

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın "Muhammet" yazılı tabelası, ilçede tepkiyle karşılandı.

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e saygısızlık olarak değerlendirilen tabela sosyal medyada yayılınca tepki çığ gibi büyüdü. İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabela, gelen tepkilerin ardından bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı. Habertürk'e konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "İlçemizde maalesef tatsız bir durum yaşandı. İlgili iş yeri sahibinin çok kötü niyetle olmamakla beraber, sadece dikkatsizliğin vermiş olduğu bir durum. Yine de niyeti, amacı, konusu ne olursa olsun, İslam'ın sembolü, son Peygamber Hz. Muhammed'e, bu tür yaklaşımlarla, en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılamaz" dedi

Manisa'nın Kula ilçesinde lokanta işleten Muhammet Kurnaz, babasından devraldığı dükkanın ismini "Muhammet" yazılı tabela ile değiştirdi. İş yeri sahibinin kendi adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabela, ilçe halkı tarafından tekpiyle karşılandı. Tabela sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) saygısızlık olarak değerlendirilen tabelaya gelen eleştirilerin ardından Kula Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Hüseyin Tosun'un talimatı ile tabela, zabıta ekiplerince bu sabah yerinden söküldü.



Başkan Hüseyin Tosun, ilçeyi karıştıran tabela rezaletiyle ilgili yaptığı açıklamada, ilçe halkına ve sosyal medya üzerinden duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Tosun, "İlçemizde maalesef tatsız bir durum yaşandı. İlgili iş yeri sahibinin çok kötü niyetle olmamakla beraber, sadece dikkatsizliğin vermiş olduğu bir durum ortaya çıktı. Gece sosyal medyada yayılan tatsız olay üzerine iş yeri sahibinin kim olduğunun araştırılmasını istedim. Nil Lokantası olarak eskiden babası işletiyormuş, lokanta oğluna geçince kendi ismi olan Muhammed ismini veriyor. Her ne kadar kötü niyet taşımasa da, duyarlı bazı kişilerin buna hassasiyet göstermesi ile durum yayıldı. Yine de niyeti, amacı, konusu ne olursa olsun, İslam dininin sembolü, son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav),bu tür yaklaşımlarla, en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılamaz. Hz. Muhammed'in (sav) isminin bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Hemen talimat verdim, sabaha doğru hemen levha kaldırıldı. Başka yerlerde de benzer hatalar varsa örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.