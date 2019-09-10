Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
101279
ALTIN
277.200
DOLAR
5.7685
STERLİN
7.1208
EURO
6.3651

Lokanta tabelasında büyük saygısızlık

Hazreti Muhammed'in adına lokanta tabelasında yapılan salgısızlık Manisa'nın Kula ilçesinde sert tepkilere neden oldu. Tabela apar topar kaldırıldı.

Lokanta tabelasında büyük saygısızlık

Hazreti Muhammed'in adına lokanta tabelasında yapılan salgısızlık Manisa'nın Kula ilçesinde sert tepkilere neden oldu. Tabela apar topar kaldırıldı.

10 Eylül 2019 Salı 13:56
Lokanta tabelasında büyük saygısızlık

Lokanta tabelasında büyük saygısızlık


Lokanta tabelasında Hz. Muhammed'din adını 'MuhammEt' yazan, tabelanın başına da ünlü kasap Nusret'in tuz dökme figürünü koyan işletmeciye tepkiler büyüyor. Muhammet Kurnaz adlı işletmeci 'Bilinçsizce koydum, tepkiler gelince kaldırdım' dese de, saygısızlığını özürle düzeltmeye çalıştı. Sosyal medyada ise işletmeciye karşı tepkiler giderek büyüyor. 

Manisa'nın Kula ilçesinde bir lokantanın "Muhammet" yazılı tabelası, ilçede tepkiyle karşılandı. 

İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e saygısızlık olarak değerlendirilen tabela sosyal medyada yayılınca tepki çığ gibi büyüdü. İlçede lokanta işleten Muhammet Kurnaz'ın dükkanı için adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabela, gelen tepkilerin ardından bu sabah belediye zabıta ekiplerince kaldırıldı. Habertürk'e konuşan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, "İlçemizde maalesef tatsız bir durum yaşandı. İlgili iş yeri sahibinin çok kötü niyetle olmamakla beraber, sadece dikkatsizliğin vermiş olduğu bir durum. Yine de niyeti, amacı, konusu ne olursa olsun, İslam'ın sembolü, son Peygamber Hz. Muhammed'e, bu tür yaklaşımlarla, en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılamaz" dedi

Manisa'nın Kula ilçesinde lokanta işleten Muhammet Kurnaz, babasından devraldığı dükkanın ismini "Muhammet" yazılı tabela ile değiştirdi. İş yeri sahibinin kendi adına atıfla "Muhamm" bölümünü kırmızı, "et" bölümünü siyah renkte hazırlattığı tabela, ilçe halkı tarafından tekpiyle karşılandı. Tabela sosyal medya üzerinden paylaşılınca tepkiler çığ gibi büyüdü. Son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav) saygısızlık olarak değerlendirilen tabelaya gelen eleştirilerin ardından Kula Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Hüseyin Hüseyin Tosun'un talimatı ile tabela, zabıta ekiplerince bu sabah yerinden söküldü. 


Başkan Hüseyin Tosun, ilçeyi karıştıran tabela rezaletiyle ilgili yaptığı açıklamada, ilçe halkına ve sosyal medya üzerinden duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Tosun, "İlçemizde maalesef tatsız bir durum yaşandı. İlgili iş yeri sahibinin çok kötü niyetle olmamakla beraber, sadece dikkatsizliğin vermiş olduğu bir durum ortaya çıktı. Gece sosyal medyada yayılan tatsız olay üzerine iş yeri sahibinin kim olduğunun araştırılmasını istedim. Nil Lokantası olarak eskiden babası işletiyormuş, lokanta oğluna geçince kendi ismi olan Muhammed ismini veriyor. Her ne kadar kötü niyet taşımasa da, duyarlı bazı kişilerin buna hassasiyet göstermesi ile durum yayıldı. Yine de niyeti, amacı, konusu ne olursa olsun, İslam dininin sembolü, son Peygamber Hz. Muhammed'e (sav),bu tür yaklaşımlarla, en küçük bir nezaketsizlik ve dikkatsizlik yapılamaz. Hz. Muhammed'in (sav) isminin bu şekilde kullanılmasını doğru bulmuyorum. Hemen talimat verdim, sabaha doğru hemen levha kaldırıldı. Başka yerlerde de benzer hatalar varsa örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
ManisaLokantaMuhammetMuhammet Lokantası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu
Burcu öğretmenin sınıfında gözyaşı sel oldu
Halit Ayar'ın katili, cezaevinden çıkıp cinayet işlemiş
Halit Ayar'ın katili, cezaevinden çıkıp cinayet işlemiş
Düğünde aileler kapıştı, damat karakola, gelin hastaneye gitti
Düğünde aileler kapıştı, damat karakola, gelin hastaneye gitti
HDP önünde eylem büyüyor, 17 aile çocuklarını bekliyor
HDP önünde eylem büyüyor, 17 aile çocuklarını bekliyor
İBB, AK Parti döneminde kiralanan bin 247 aracı iade etti
İBB, AK Parti döneminde kiralanan bin 247 aracı iade etti
Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı
Bugün hava nasıl olacak? 13 il için krtik uyarı
Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var
Eskişehir'de piknik dönüşü facia, 2 ölü var
Mardin'de terörist saldırı | Özel Harekat Şube Müdürü şehit
Mardin'de terörist saldırı | Özel Harekat Şube Müdürü şehit

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort