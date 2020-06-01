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Lokantalar açıldı hasret bitti | İlk gün bereketi

Lokanta, restoran ve cafelerin açılmasının ardından vatandaşlar öğle yemeği için mekanlara koştu. Özledikleri lezzetler için sıraya girenler bile oldu.

01 Haziran 2020 Pazartesi 15:49
Lokantalar açıldı hasret bitti | İlk gün bereketi


Lokantalar açıldı hasret bitti | İlk gün bereketi



İki aydır kapalı restoran, cafe ve lokantalarda bugünden itibaren satışlar başladı. Büyük kentlerde özledikleri lezzetler için akın eden vatandaşlar en çok kebapçıları tercih etti. Adana'da ise kapalı olan restoranlar yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüs önlemlerinin ardından ilk iş gününde, vatandaşlar erken saatlerden itibaren kebapçılarda yoğunluk oluşturdu.


Koronavirüs salgınında vakaların azalması üzerine kebapçılar yaklaşık 3 aylık aradan sonra bugün ilk kez masa ve sandalyeleriyle hizmet vermeye başladı. Vatandaşlar öğle saatlerinden itibaren kentteki kebapçılara akın etti. Masaların sosyal mesafe kurallarına göre dizildiği kebapçılara, müşteriler ateşleri ölçülerek alındı. Adana kebabı ve diğer et sipariş eden müşteriler, lezzetleri çok özlediklerini söyledi.

'3 AY HASRET KALDIK'

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Adana'ya ziyarete gelen Melike Gürbüz, Ankara'ya dönmeden restoranların açılmasına çok sevindiğini ve Adana kebabı lezzetiyle buluştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Gamze Buket ise Adana kebabına 3 aydır hasret kaldığına değinerek "Harika ötesi bir lezzet" dedi. Gülcan Dalkılıç da pandemi sürecinde her ne kadar eve kebap sipariş etse de restoranda yemenin daha keyifli olduğunu vurgulayarak "Çok şükür artık restoranlar açıldı. Kalabalık ortamlarda yemek yemek daha bereketli" diye konuştu.

‘BOMBA GİBİ GELDİK’

Kaburga kebabı ustası ve işletmeci Yaşar Aydın ise salgın nedeniyle masaların arasında 1.5 metre, sandalyelerin arasında 60 santimetre mesafe bıraktıklarını ve tek kullanımlık gereçlerle hizmet verdiklerini aktararak, "Restorana gelen misafirlerimizin girişte elleri dezenfekte ediliyor, ateşleri ölçülüyor. Sabah 07.00'de açtım, 07.20'de ilk misafirlerimiz gelmeye başladı. Ciğer, boru kebabı ve lokum yemeye geldiler. Mutluyuz, şu an ortam tıklım tıklım. Adana denildiği zaman kebaptan vazgeçilmez. Dünyanın gözü Adana kebabında. O yüzden biz Adanalılar da virüse karşı dikkatli olmalıyız. 3 ay pandemi sürecinde dinlenmemiz gerekti ama şu an bomba gibi geldik. Daha güzel lezzetler vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaLahmacun
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