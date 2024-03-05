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Lösante 7 yıldır bekletiliyor | LÖSEV'li ailelerden 'ruhsat' çağrısı

Lösemili çocukların tedavisi için halkın desteği ile yapılan LÖSANTE Hastanesi tam 7 yıldır ruhsat için bekletiliyor. 

05 Mart 2024 Salı 12:27
Lösante 7 yıldır bekletiliyor | LÖSEV'li ailelerden 'ruhsat' çağrısı






LÖSEV'li ailelerden bakanlığa 'ruhsat' çağrısı


AKP yandaşlarının kaçak hastanelerine, merdiven altı kliniklerine göz yuman, bunlara ruhsat veren Sağlık Bakanlığı kendi alanında uzamn doktor ve bilim insanlarının görev aldığı Lösemili çocuklar için kuruluna hastaneyi 7 yıldır bekletiyor.

LÖSANTE Hastanesi’nin 7 yıldır karşı karşıya olduğu ruhsat engeline ilişkin LÖSEV’li aileler sosyal medya hesapları üzerinde bakanlığa çağrı yapmaya başladı.


Sağlık Bakanlığı’na yapılan resmi başvurular ve Bakanlık denetimlerinde 100 üzerinden 99.67 gibi alınan yüksek kalite puanlarına rağmen LÖSANTE Hastanesi'nin tam kapasite çalışmasına izin hala verilmiyor.

LÖSANTE Hastanesi’nin 7 yıldır karşı karşıya olduğu ruhsat engeli, hastanenin tam kapasite çalışmasına ve daha çok çocuğa ulaşmanın önünde engel oluşturuyor. 

LÖSEV’in ailelerinden gelen tüm taleplere ve yapılan çağırlara rağmen, LÖSANTE Hastanesi’ne 400 yatak kapasitesinden sadece 200 yatağına kullanım izni verilmişti.

Tedavisi devam eden lösemili çocuklar, iyileşen gençler ve aileleri 2 Mart’tan bu yana sosyal medyadan seslerini duyurmak için paylaşımlar yapmaya başladı. 

#LösanteyeTamRuhsat etiketi ile yüzlerce video ve çağrı paylaşıldı. 

Çocukların ve gençlerin ortak mesajı ise şu oldu: 

“LÖSANTE Hastanemize neden tam ruhsat verilmiyor? Daha çok lösemili ve kanser hastası çocuk sunulan ücretsiz tedavi hizmetinden yararlansın, kardeşlerimiz de yaşasın.” 

Son Güncelleme: 05.03.2024 12:49
Anahtar Kelimeler:
LösemiLÖSANTE
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