LÖSEV | Ramazan bağışları, fitre ve zekatlarla önce çocuklar iyileşsin



LÖSEV, Ramazanda da lösemili çocuklar ve kanser hastalarını yalnız bırakmıyor. Besleyici ve sağlıklı koli içeriklerini ailelerine ulaştırmayı aralıksız sürdüren LÖSEV, başta kanser olmak üzere dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını ve ekonomik zorluklar ile mücadele eden ailelerine sahip çıkıyor. LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer de LÖSEV Bağışçılarına çağrıda bulundu; “Yapılan bağışların her kuruşunun şeffafça hesabının verildiğini hatırlattı, “desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

Ramazan ayında yoksul bir aileyi doyurmak, hasta bir çocuğu iyileştirmek, gözü yaşlı bir anneyi gülümsetebilmek ibadetlerin en güzelidir. “Bir çocuğun hayatından ve sağlığından daha değerli hiç bir şey olamaz.” Bu nedenle fitre ve zekâtlarınız, Ramazan bağışlarınız çocuklarımızın iyileşmeleri ve hayata sımsıkı sarılmaları için çok önemlidir.

Lösemi ve kanser ile zor günler yaşayan aileler Ramazan Ayında bir de corona virüs salgını ile mücadele ediyor. LÖSEV, her ailenin evinde sıcak yemek pişebilsin, çocuklar sağlıklı beslenebilsin diye desteklerine hız kesmeden devam ediyor. Lösemi ve kanser hastaları için olmazsa olmaz gıdalar, Ramazan paketleri 81 ildeki ailelerin evlerine kadar ulaştırılıyor. Türkiye genelinde 40 binden fazla kayıtlı kanser hastası ve ailelerine Ramazan gıda kolileri yanı sıra kırmızı et desteği, maddi yardım ve hijyen koli destekleri ulaştıran LÖSEV, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmek için fitre ve zekat ile Ramazan bağışlarını kabul etmeye başladı.

DR. ÜSTÜN EZER: “LÖSEV NASIL HAYATA BAĞLADIĞIMIZIN KANITIDIR”

LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Üstün Ezer de bir mektup ile LÖSEV bağışçılarını desteğe çağırdı. Ezer, minicik bir virüs yüzünden tüm dünyanın eve kapandığını hatırlatarak lösemili çocuklar ve kanser hastaları için bunun yeni bir olgu olmadığını, tedavi sürecinde tüm hastaların bu durumu yaşadığını vurguladı. Dr. Ezer Ramazan fitre ve zekâtları için bağışçıları LÖSEV’e destek olmaya çağırdı; “Sizden ve tüm çevren izdeki akraba, eş ve dostlarınızdan bağışlarınızı, fitre ve zekatlarınızı, LÖSEV’e Lösemili çocuklarınıza vermenizi rica ediyorum. Yapılan bağışların her kuruşunun şeffafça hesabının verildiğini, amacı dışında harcanmadığı 40 bini aşkın ailesi ile LÖSEV Köyü, Lösemili Çocuklar Okulu, Bodrum Tatil Köyü ve LÖSANTE Hastanesi’nin tuğla tuğla nasıl yapıldığını ve hayata bağladığını ispat eden Vakıftır LÖSEV” dedi.



BAĞIŞLARINIZI HASTALARA NASIL DAĞITILIYOR…

Fitre ve zekâtınızın yerini bulması, her kuruşunun doğru yerlere ve ellere, incitmeden iletilmesi, bağışlarınızın lösemili ve kanserli çocuklar ile tüm hastalarımıza hayat vermesi için gece ve gündüz titizlikle çırpınıyoruz. LÖSEV, bu nedenle en çok güvenilen ve saygı duyulan vakıftır.

SİZ DE FİTRE VE ZEKÂTLARINIZLA KOLİ KOLİ MUTLULUK HEDİYE EDİN!

Fitre, fidye ve zekât bağışları ile yüzde 87’si asgari gelir düzeyinin altında, yüzde 11’i ise sosyal güvencesi olmayan LÖSEV’e kayıtlı, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması için;

• Türkiye’deki bütün banka şubelerinin bağış ekranlarından “LÖSEV”diyerek,

• Ülkemizin her köşesindeki PTT şubelerinden,

• LÖSEV irtibat ofislerini arayarak ya da ziyaret ederek,

• Telefonunuzdan LÖSEV Ramazan bağış hattı 1998 numaraya SMS ile “FİTRE- ZEKAT veya FİDYE” yazarak,

• Tüm faturalı hatlardan 3406’ya HAYAT yazıp bir SMS göndererek

• veya www.losev.org.tr internet sitesinden bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.

LÖSEV’e kayıtlı ailelere gönderilmek üzere “Ben de bir koli almak istiyorum” diyorsanız aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz;



• Acil Yardım Paketi,• Orta Aile Paketi,• Büyük Aile Paketi,• Mutlu Aile Paketi,• Çok Sevinçli ve Zengin Büyük Aile Paketi,• Corona Hijyen PaketiDetaylı bilgiye https://www.losev.org.tr/ramazan sitesinden ulaşabilir, yardımlarınızı iletebilirsiniz.



