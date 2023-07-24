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Lozan anmasına Bursa Valiliği izin vermedi

Ulusal bayramların kutlanmasını yıllardır yasaklayan, değişik gerekçelerle salon toplantılarına çeviren AKP yönetimi, Lozan'ın 100. yıl etkinliklerine izin vermedi

24 Temmuz 2023 Pazartesi 23:23
Lozan anmasına Bursa Valiliği izin vermedi

Lozan anmasına Bursa Valiliği izin vermedi


Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bursa şubeleri, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği’nin, Lozan’ın 100. yılı nedeniyle yapmak istediği anmaya polis müdahale etti. Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasına izin verilmezken, alana kimse sokulmadı. ADD Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, “Bu kabul edilemez. Karşıdevrim her zaman yenilecek, Kemalist devrimciler kazanacak” tepkisini gösterdi.

ADD’nin Bursa şubeleri, 29 Ekim Kadınları Derneği ve Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği, dün Bursa Osmangazi’de, Türkiye’nin tapu senedi olarak nitelendirilen Lozan Barış Anlaşması’nın 100. yılı nedeniyle basın açıklaması düzenlemek ve Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmak istedi. Anma öncesi program valiliğe bildirildi. Ancak Bursa Valiliği, “anmayı uygun görmediğini” bildirdi.

Vali yardımcısıyla yapılan görüşmede ise önce “çelenk bırakılabileceği ancak İstiklal Marşı’nın okunamayacağı, tepkiler üzerine İstiklal Marşı’nın okunabileceği ancak basın açıklaması yapılamayacağı” bildirildi. ADD Bursa Şube Başkanı Akdoğan, bunun üzerine vali yardımcısına “Habur’dan soktuğunuz teröristleri sokaklarda gezdirdiniz Atatürk Anıtı’nı Atatürkçülerden mi koruyorsunuz?” tepkisini gösterdi.

"KARŞIDEVRİM YENİLECEK"

Grup, anmayı yapmakta ısrar edince polis, gruba müdahale ederek, anıt alanından uzaklaştırdı ve grubun alana girmesine izin vermedi. Tartışma sırasında 29 Ekim Kadınlar Derneği Bursa Şube Başkanı Ece Aktan ise yaralandı. ADD Bursa Şube Başkanı Akdoğan, polis müdahalesine, “Atatürk anıtı, herkesin anıtıdır. Emniyet güçleri ile bizi karşı karşıya getirdiler. Bu kabul edilemez. Lozan’ın 100. yılını kutlamak, İstiklal Marşı’nı okumak ve saygı duruşunda bulunmak istediğimiz bir ortamda bize izin vermiyorlar” tepkisini gösterdi. “Utanç ortamını yaşıyoruz” diyen Akdoğan, “Bize izin vermeyenler, gerçekten karşıdevrim yaklaşımının önemli bir parçası. Karşıdevrim her zaman yenilecek, Kemalist devrimciler kazanacak. Atatürk’ün yarattığı bu cumhuriyet tüm değerleriyle, ilkeleriyle, devrimleriyle tarikatlara, şeyhlere, karanlığa, gericiliğe rağmen ilelebet payidar kalacak” ifadelerini kullandı.

Grup, törenin Atatürk Anıtı önünde gerçekleştiremediği için alanın arka tarafında saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı’nı okudu.

Anahtar Kelimeler:
LozanLozan Antlaşması
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