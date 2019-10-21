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Lüks cipli maganda mama yiyen köpeğe kasten çarptı kaçtı

Altında lüks cipiyle hızla yol alırken, yolun sağında kimseye zarar vermeden mamasını yiyen yavru köpeğe çarparak kaçan hayvan ruhlu magandaya sosyal medyadan tepkiler ve küfürler yağıyor..

Lüks cipli maganda mama yiyen köpeğe kasten çarptı kaçtı

Altında lüks cipiyle hızla yol alırken, yolun sağında kimseye zarar vermeden mamasını yiyen yavru köpeğe çarparak kaçan hayvan ruhlu magandaya sosyal medyadan tepkiler ve küfürler yağıyor..

21 Ekim 2019 Pazartesi 23:48
Lüks cipli maganda mama yiyen köpeğe kasten çarptı kaçtı

Lüks cipli maganda mama yiyen köpeğe kasten çarptı kaçtı


Son model cipiyle, yol kıyısında kimseye zararı vermeden sadece mamasını y yiyen köpeğe saldıran maganda yakalandı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından vatandaşların tepkileri çığ gibi büyüdü. K.B. adlı 16 NCT 48 plakalı lüks cipli magandaya küfürler yağdıran vatandaşlar 'Hangisi hayvan, hangisi insan belli değil' yorumlarını yaptı. 

Bursa'da, cipiyle, yol kenarında mama yiyen sokak köpeğine çarpan K.B., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Yaralanan köpeğin bir süre kıvrandıktan sonra gözden kaybolması, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi

O MAGANDA YAKALANDI SERBEST BIRAKILDI

Akıllara durgunluk veren iğrenç saldırı olayı, merkez Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'nde 18 Ekim'de meydana geldi. 16 NCT 48 plakalı cipiyle seyir halinde olan K.B., yol kenarına hayvanseverler tarafından bırakılan mamayı yiyen köpeği görünce, direksiyonu üzerine kırdı. K.B., köpeğe çarptıktan sonra da yoluna devam etti.

Cip hızla uzaklaşırken, yaralanan köpek, bir süre kıvrandı, ardından da gözden kayboldu. Bu anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Durumu fark eden çevredekiler, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücü K.B.'yi evinde gözaltına alındı. K.B., karakolda verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, serbest bırakılan sürücü K.B., büyük tepki topladı
 

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