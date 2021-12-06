Lüleburgaz'da atıl araziler meyve bahçesi oluyor

Atıl araziler meyve bahçesi olarak vatandaşın kullanımına açılacak

Lüleburgaz Belediyesi kendisine ait atıl durumdaki bir araziyi meyve bahçesi haline getirmek için çalışmalara başladı. Ekipler bu kapsamda 56 adet meyve ağacı dikerken, meyve bahçesi olarak kullanılacak alan önümüzdeki dönemde vatandaşın kullanımına açık olacak.

Üreten belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Lüleburgaz Belediyesi, Siteler Mahallesi Coşkun Sokak üzerinde bulunan kendisine ait 2 bin 500 metrekarelik araziyi meyve bahçesine çevirecek. Daha önceden atıl durumda olan arazide Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını başlattı. Bu kapsamda ekipler aralarında kiraz, kayısı, elma, armut, şeftali ve erik olmak üzere 56 adet meyve ağacının dikimini gerçekleştirdi.

Vatandaş kullanacak

Çevre düzenlemesinin de yapıldığı alan önümüzdeki süreçte Lüleburgazlıların kullanımına açılacak. Ağaçlardan çıkan meyveleri vatandaşlar toplayabilecek. Öte yandan Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli de çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Gerenli söz konusu bahçenin kente meyve bahçesi olarak kazandırılmasının mutluluk verici olduğunu kaydederek Lüleburgaz Belediyesi’nin üreten belediye anlayışıyla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Tuğberk Sokak’ta park yapılıyor

Lüleburgaz Belediyesi tüm bunların yanı sıra Siteler Mahallesi Tuğberk Sokak’ta yine kendisine ait boş araziyi tamamen belediyenin imkanlarıyla park haline getiriyor. Kentte, belediyeye ait kullanılabilir tüm yeşil alanları aktif hale getirmeye başlayan Lüleburgaz Belediyesi, içerisinde yürüyüş parkuru ve dinlenme alanlarının bulunduğu parkı kısa sürede vatandaşın hizmetine kazandıracak.