Maçlarda istifa sesleri yükseldi, polis devreye girdi

Maçlarda 'Hükemet İstifa' sesleri yükseldi, polis devreye girdi



Türkiye'yi sarsan deprem felaketlerinde ilk yardım ve kurtarma konusunda sınıfta kalan AKP hükümetine ilk kitlesel tepkiler süper lig karşılaşmalarında kendini gösteriyor. Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından bugünkü Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında da tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi. Polisin bazı taraftarları gözaltına alması stadyumu karıştırırken, MHP'nin genel başkanı Bahçeli, BJK üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. Bahçeli'nin taraftarlıktan ayrılma dilekçesi sosyal medyada 'Bahçeli Affını İstedi" 'Bahçeli istifa etti' başlıkları ile duyrulurken, halkın tepkisi hem MHP'ye hem de halkı tehdit eden üsluba sedrt oldu.

İLK KİTLESEL TEPKİ OLDU



Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem nedeniyle yurttaşların hükümete tepkisi spor karşılaşmalarında da devam ediyor.

TRİBÜNLERDE "HÜKÜMET İSTİFA" SESLERİ

Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesi tribünler hükümete tepki gösterdi.

Fenerbahçe - Konyaspor maçının ardından Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesinde de tribünlerden 'Hükümet istifa' sesleri yükseldi.

Siyah-beyazlı taraftarların tepkisi maç esnasında da devam etti.

KADIKÖY'DE DE TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Dün oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesinde tribünleri dolduran taraftarlar “Yalan yalan yalan. Dolan dolan dolan. 20 sene oldu. İstifa ulan” tezahüratında bulunmuştu.