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Madde madde çarpıcı 'Dolu otobüs' detayları

Eleştiri konusu yapılan, sosyal mesafeye dikkat edilmeden yaşanan bu yoğunluğun sıra dışılığı, İBB iştiraki BELBİM’in dijital verileriyle gözler önüne serildi.

02 Nisan 2020 Perşembe 10:23
Madde madde çarpıcı 'Dolu otobüs' detayları

Sıra dışı yoğunluğa dijital takip 

İstanbul’da COVID-19 önlemleri kapsamında toplu ulaşım kullanımının çok büyük oranda düştüğü günler yaşanırken, İBB, 29 Mart Pazar günü sabah 06:00’da Kağıthane - Gültepe- Kabataş hattında yaşanan sıra dışı yoğunluğu her yönüyle araştırmayı sürdürdü.


İBB ve Başkan Ekrem İmamoğlu’nu yıpratmak amaçlı kasıtlı bir girişimin tespiti üzerine, otobüste çekim yapan ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.


Eleştiri konusu yapılan, sosyal mesafeye dikkat edilmeden yaşanan bu yoğunluğun sıra dışılığı, İBB iştiraki BELBİM’in dijital verileriyle gözler önüne serildi.


Bir bankanın kredi kartının her kuruş harcamasını anında takip ettiği gibi yolcu hareketini anbean izleyebilen BELBİM’in tespitine göre, o Pazar sabahı B-1530 numaralı otobüse binen yolcuların yüzde 26’sı, rutin olarak bu hattı kullanmayanlardan oluştu. Yüzde 18,6’sı ise Pazar günü bu hatta ilk kez bindi.


Yine BELBİM’in tespitine göre, o hatta o Pazar günü diğer saatlerde yüzde 56 yolcu azalması olduğu halde, söz konusu seferde yüzde 19 artış tespit edildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Mart Pazar sabahı Kağıthane-Kabataş seferini yapan 62 no’lu ve B-1530 numaralı otobüste yaşanan olayla ilgili kamuoyundaki farklı yorumları ve kafa karışıklığını gidermek amacıyla, dijital verilerini paylaşma kararı aldı.


“Dijital bir kimlik” olarak nitelendirilen, değiştirilemeyen ve silinemeyen elektronik bilet İstanbulkart verileri de yoğunluğun sıra dışı olduğunu belirledi. Bir bankanın, dünyanın hangi noktasında ve hangi zaman diliminde olursa olsun, yapılan tek kuruş harcamayı kredi kartından izleyebildiği gibi, İBB İştiraki BELBİM de kendi ürünü İstanbulkart’ı kullanan İstanbulluların her yolculuğunu anında görebilmekte. İşte bu veriler, İBB’nin daha önceki tespitlerini doğruladı.


BELBİM’in dijital veriler üzerinden yaptığı tespitlere göre, daha önce kamuoyu ile videosu da paylaşılan B-1530 kapı numaralı otobüsün, 29 Mart 2020 Pazar günü 06-07 saatleri içindeki seferi ile ilgili şu bulgulara ulaşıldı:


EN YOĞUN SAATTEN BİLE DAHA YOĞUN


1- 29 Mart Pazar sabahı B-1530 kapı numaralı otobüsün, tüm sabah saatleri seferlerinde bir önceki haftaya göre yüzde 56 yolcu azalması yaşanmışken, o sabah saat 06-07 arası tam aksine yüzde 19,72 yolcu artışı gözlemlendi.


2- Bu hatta, 29 Mart günü 07-12 saatler arasında saat bazında ortalama 41 yolcu taşınmışken, aynı gün 06-07 arasında 85 yolcu taşındı.


3- Önceki haftalarda Pazar günleri, 06-07 saatleri, yoğun saat olarak en az yoğun 16. ve 17. sıradayken, 29 Mart tarihinde 3. sıraya yükseldiği görüldü.


4. Bu seferdeki yolculardan, yüzde 26’sının rutin olarak bu hattı kullanan yolcu olmadığı (yılbaşından bu yana 5 kez ve 5’ten az ), yüzde 18,6’sının da Pazar günü ilk kez kullandığı tespit edildi.


İSTANBULKART VERİLERİ ÇOK GÜVENİLİR


İstanbullulara günlük ulaşım ve temel ihtiyaç harcamalarını ödemeleri noktasında hizmet veren elektronik “Ücret Ödeme Sistemi”nin teknolojik altyapısı, dışarıdan müdahalelere kapalı, veri saklanması da üst düzeyde güvenlikli bir sistem olarak biliniyor.


“Dijital bir kimlik” olarak nitelendirilen, uluslararası standartlara uygun olarak üretilen İstanbulkart, kişiye özel olarak veriliyor. Kartı kullanan yolcunun seyahat ve harcama bilgileri anlık takip edilebiliyor, güvenle muhafaza ediliyor, değiştirilemiyor ve silinemiyor.

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