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Madenci yakını Erdoğan'a 'Kardeşim bizi patlatacaklar' demiş

Bartın Amasra'da 41 madencimizin can verdiği grizu patlamasının ardından bölgede incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir madenci yakını sitemde bulunurken "Kardeşim 'bizi patlatacaklar' demiş, nasıl ihmal oldu?"

15 Ekim 2022 Cumartesi 20:17
Madenci yakını Erdoğan'a 'Kardeşim bizi patlatacaklar' demiş

Madenci yakını Erdoğan'a 'Kardeşim bizi patlatacaklar' demiş


Türkiye Bartın'da 41 madencimizin yaşamını yitirdiği grizu patlamasının yasını tutarken, Ankara adeta Bartın Amasra'ya taşındı. Bartın'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir madenci yakını, "Kardeşim 15 gün önce 'burada gaz kaçağı var, bizi yakında patlatacaklar' demiş. Nasıl ihmal oldu?" dedi. Bu sözler büyük yankı uyandırdı.

Bartın’da dün akşam saatlerinde madende meydana gelen patlamada 41 madencimiz yaşamını yitirdi. 


41 işçiye mezar olan maden ocağı için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’deki en ileri imkanlara sahip” dedi. "Tabii birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Bizim kader planına inanmış insanlarız, kader planına inandığımız için de bunun ne dünü ne bugünü ne de yarını hiçbir zaman olmayacaktır. Bunlar  her zaman olacaktır, bunu da bilmemiz lazım" diyen Erdoğan grizu patlamasını yine ‘kader’e bağladı.

Erdoğan'ın bu sözleri Türkiye'nin gündemine oturdu ve çok sayıda yurttaşın tepkisine neden oldu. Daha sonra Bartın'da bulunan Erdoğan bu açıklamanın ardından hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

Makaracı köyüne giden Erdoğan ile yaşamını yitiren bir işçinin ablası arasında tepkilere neden olan bir diyalog yaşandı.

Erdoğan, “Ne gerekiyorsa bundan sonra bunların takibi yapılıyor. Biliyorsunuz şu an itibariyle Türkiye’de maden işlerinde en ileri yer burası. Daha geçen bir ay içerisinde bakanım ve sendika burada incelemede bulundu” ifadelerini kullandı.

“GÖZ GÖRE GÖRE…”

Acılı kadın ise bunun üzerine kardeşinin patlamadan 10-15 gün önce uyarıda bulunduğunu belirterek “Kardeşim 10-15 gün önce burada gaz kaçağı var, burayı patlatacaklar demiş. Nasıl ihmal edildi? Patlatacaklar bizi burada demiş, bunu 10-15 gün önce söylemiş. Kardeşimin içine doğmuş. Kardeşim göz göre göre şehit oldu” dedi.

ERDOĞAN SOMA'YI 'FITRAT'A BAĞLAMIŞTI

Erdoğan, 301 madencimizin ihmaller sonrası yaşamını yitirdiği 'Soma Maden Faciası'yla ilgili de "Arkadaşlar yani biz bir defa bu tür ocaklarında, kömür ocaklarında bu olanları, lütfen buralarda bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında fıtratında bunlar var. hiç kaza olmayacak diye bir şey yok" sözlerini sarf etmişti.


 

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