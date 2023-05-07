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Magandaların doktor dövme özgürlüğüne suç duyurusu

Hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı ve şiddetin önüne geçilemezken, sağlık sistemini övmek isterken doktor dövmekle gururlanan kadın hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

07 Mayıs 2023 Pazar 08:50
Magandaların doktor dövme özgürlüğüne suç duyurusu

Magandaların doktor dövme özgürlüğüne suç duyurusu


Cumhuriyet döneminde bilim insanları, eğitimli kişilere yönelik en ağır saldırıların yaşandığı Türkiye'de 'Doktor dövüyoruz' sözüyle ünlenen kadın hakkında hukuki sürecin başlatılması isteniyor.

Hekim Birliği Sendikası, bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyeceğini söyleyen ve nedenini de “Önceden doktorlar bizi azarlıyordu, şimdi biz doktoru beğenmeyip dövüyoruz” sözleri ile açıklayan yurttaş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hekim Birliği Sendikası avukatları tarafından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Samsun’da yapılan röportajı veren kişinin Türk Ceza Kanunu’nun “suç işlemeye tahrik”, “suçu ve suçluyu övme” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” maddelerinden cezalandırılması talep edildi.

Bir sokak röportajında oyunu Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyleyen bir kadın gerekçe olarak "Artık doktor beğenmeyin dövüyoruz" sözleriyle büyük tepkilere neden olmuştu. Aynı kadın hakkında İzmir Tabip Odası da suç duyurusunda bulunmuştu.

Son Güncelleme: 07.05.2023 08:55
Anahtar Kelimeler:
Doktor DövmeŞiddetHastaneDoktorSağlık çalışanı
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