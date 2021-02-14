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Mağara katliamı | PKK'lı katillere tepkiler büyüyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Irak'tan kaçırılan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rehin tuttukları mağarada katleden PKK'lı teröristlere tepkiler çığ gibi büyüyor

14 Şubat 2021 Pazar 12:30
Mağara katliamı | PKK'lı katillere tepkiler büyüyor

Mağara katliamı | PKK'lı katillere tepkiler büyüyor


PKK'lı teröristler tarafından değişik tarihlerde silah zoruyla kaçırılarak rehin tutulan 13 vatandaşımızın hunharca öldürülmesi yurt genelinde infiale neden oldu. Amerikan ordusunun ağır silah desteği, bazı batılı ülkelerin teknik destek vererek sınırlarımızda alan hakimiyeti kurmaya çalışan PKK'lı teröristlerin işlediği hunharca ciyanetin ardından terör örgütü destekçilerine de lanet yağdı. İsimleri belirlenen 

MAĞARA İÇİN METRO UZMANINDAN DESTEK

Terör örgütünün Gara kampında dağlara oyduğu mağaranın inşaası için batılı bir ülkeden metro mühendisi desteği aldığı ortaya çıktı. HaberTürk TV'de canlı yayında konuşan Gazeteci Çetinen Çetin, bu konuda ciddi bilgilere ulaşıldığını söyledi. Uydu telefonu, jenaretörler, havalandırma sistemleri, internet, mutfak ve banyo gibi sosylal alanların oluşturulduğu devasa boyutlu mağarada çok sayıda teröristin barındığı belirlendi. Terör örgütünün rehin tuttuğu siviller için adeta cezaevi olarak kullandığı mağaranın yerle bir edildiği, burada çıkan çatışmada ise 48 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

KATLİAMA TEPKİ YAĞDI

Terör örgütü PKK tarafından 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay mesajında kalleşçe şehit edilen sivillere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.  Oktay, "Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Irak'ın Gara bölgesinde, mel’un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.

"13 VATANDAŞIMIZ KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaş için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. 

"ŞEHİTLERİMİZİ KANI YERDE KALMADI"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerin kanlarının yerde kalmadığını söyledi. Altun'un paylaşımı şu şekilde oldu:

"Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir."

"BU SESSİZLİK UTANÇ VERİCİ BİR SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde şehit olan 13 sivil vatandaşa ilişkin, terör örgütü PKK'nın sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ancak dünyanın sessiz kaldığını belirterek, "Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'dan İngilizce paylaştığı mesajda, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada alıkoyduğu 13 sivili öldürdüğünü vurguladı.

PKK'nın Türk ve Irak güvenlik güçlerine ve sivillere saldırdığına, Suriye'nin kuzeyinde de terör saldırılarına devam ettiğine dikkati çeken Kalın mesajında, "Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, "PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

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Son Güncelleme: 14.02.2021 13:53
Anahtar Kelimeler:
GaraGara OperasyonuMağarada öldürülenler
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