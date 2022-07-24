Mahalle kahvesi değil, camii minberi | 'Hiç mi kıskanmıyorsun lan'

Yunus Emre'nin, Hoca Ahmet Yesevi'nin, Hacı Bektaş Veli, Şeyh Edebalı'nın güzel öğütlerini nakleden hoca efendiler yerine, kimi elinde kılıç, kimi dilinde argonun en ağır sözleriyle minberlere çıkmaya başlayan yeni nesil imamlar halkın tepkisini çekiyor. Kadınları, çalışan kadın ve genç kızları veya kadınların giydiği kıyafetleri hedef alan Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakçı adlı şahıs, kürsüden yaptığı konuşmada çirkin ifadelere yer verdi. İmamın sözlerini sosyal medyada paylaşanlar "Bu adamın arkasında değil namaza durmak, kıblesi bile makbul değil", "Gel de bu kişinin imam olduğu camiye git, sanane .... ' diyen yorumlara yer verildi. Bir yorumcu ise "İmam değil, ayaklı tahrik motoru" diyerek tepkisini diye getirmiş.

İmam Konakçı kadınlara zehir kustu: 'Sokaklar kasap dükkanı gibi, hiç mi kıskanmıyorsun lan?'

Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, kadınları iş yaşamında olmaları ve giydiği kıyafetleri üzerinden hedef aldığı konuşmasında erkeklere "hiç mi kıskanmıyorsun lan?" diye seslendi.

Çeşitli aralıklarla Cumhuriyet'i ve laikliği açıkça hedef aldığı konuşmalar yapan, Ankara Melike Hatun Camii İmamı olarak bilinen Halil Konakçı, bu kez kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullandı.



Konakçı, konuyla ilgili konuşmasının görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı. İlgili görüntüde Konakçı, kadın-erkek eşitliğinin tamamen yalan olduğunu öne sürüp, kadınların iş yaşamında yer almasından rahatsızlığını da şu sözlerle ifade ediyor:

"SOKAKLAR KASAP DÜKKANI GİBİ"

"Helal rızık mükellefiyeti yok kadının. O sizin göreviniz, adamların görevi. Ama her yerde kadın istihdamı var, daha cazip çünkü."

Konakçı, sözlerinin devamında da erkeklere eşlerinin örtünmeleri için zorlama çağrısında bulunuyor. Konakçı, giyimlerin rahatsız olduğu kadınlarla ilgili olarak erkeklere şöyle sesleniyor:

"Bak sokaklar ne hale geldi! Kasap dükkanı gibi. Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. 100 yıl önce dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Bu kadınların başında yok mu adamları abileri babaları kocaları? Geçtim helali haramı hadi buna inanmıyorsun. Tamam ateistsin, imanın zayıf... Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin."

HİLAFET İSTEMİŞTİ

İmam Halil Konakçı daha önce de Bursa’da Mihraplı Camisi’nde verdiği vaazda Sezen Aksu’yu hedef alıp hilafet çağrısı yapmıştı. Konakçı, “O sahip olsaydı başımızda, o makam hala başımızda olsaydı ne başörtüsüne ne çarşafa ne sarığa ne minareye ne ezana kimse konuşamazdı. Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İslâm adına istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Bu skandal ifadelerin ardından Konakçı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyana, kanunlara uymamaya teşvik ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu.