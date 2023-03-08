Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor
Malatya'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.
EKİPLER ALANA SEVK EDİLDİ
Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.
Geçen hafta da kent merkezindeki 6 katlı ağır hasarlı bir bina çökmüş, oradan geçen bir kişi yaralanmıştı.