Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor

Malatya'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü.

EKİPLER ALANA SEVK EDİLDİ

Binanın çöktüğünü gören yurttaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.



Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Geçen hafta da kent merkezindeki 6 katlı ağır hasarlı bir bina çökmüş, oradan geçen bir kişi yaralanmıştı.