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Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor

Deprem bölgesinde yorgun binalarda sık sık yaşanan çökmelere Malatya'da bir yenisi daha eklendi. 5 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

08 Mart 2023 Çarşamba 17:31
Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor

Malatya'da bina çöktü, aramalar sürüyor

Malatya'da, depremde ağır hasar gören 5 katlı bir apartman çöktü. Ekipler, çöken binanın enkazında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü. 

EKİPLER ALANA SEVK EDİLDİ

Binanın çöktüğünü gören yurttaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.


Enkazda kalan olup olmadığı kontrol ediliyor.

Geçen hafta da kent merkezindeki 6 katlı ağır hasarlı bir bina çökmüş, oradan geçen bir kişi yaralanmıştı.

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MalatyaDeprem Riski
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