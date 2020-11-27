Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı
Malatya'da deprem hareketliliği sürüyor. Malatya Uluköy yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi depremin ML cinsinden 4.9, Mw değerinin ise 4.7 olduğunu açıkladı.
Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi. İlk depremin ardından Pütürge'de 3 şiddetinde başka bir sarsıntı daha kaydedildi.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle bölgede bulunan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 27, 2020
Temennimiz herhangi bir kayıp yaşanmaması yönünde.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.11.27 11:34:38 38.1902 38.5872 5.0 -.- 3.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.11.27 11:27:54 38.1820 38.5830 5.0 -.- 4.9 4.7 ULUKOY-(MALATYA) İlksel 2020.11.27 11:01:17 36.3640 34.8317 19.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2020.11.27 10:56:06 40.0750 27.7617 8.2 -.- 1.6 -.- KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR) İlksel 2020.11.27 10:20:44 37.8518 26.7382 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
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