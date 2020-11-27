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Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı deprem korku ve paniğe neden oldu. 4.9 ve 3.0 büyüklüğündeki sarsıntılar geniş bir alanda hissedildi.

27 Kasım 2020 Cuma 11:16
Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı

Malatya'da deprem | Malatya 4.9 ile sallandı


Malatya'da deprem hareketliliği sürüyor. Malatya Uluköy yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, depremin saat 11.27'de meydana geldiğini duyurdu,


Kandilli Rasathanesi depremin ML cinsinden 4.9, Mw değerinin ise 4.7 olduğunu açıkladı. 

Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedildi. İlk depremin ardından Pütürge'de 3 şiddetinde başka bir sarsıntı daha kaydedildi. 
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.11.27 11:34:38  38.1902   38.5872        5.0      -.-  3.0  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.11.27 11:27:54  38.1820   38.5830        5.0      -.-  4.9  4.7   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2020.11.27 11:01:17  36.3640   34.8317       19.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2020.11.27 10:56:06  40.0750   27.7617        8.2      -.-  1.6  -.-   KOCBAYIRI-GONEN (BALIKESIR)                       İlksel
2020.11.27 10:20:44  37.8518   26.7382       10.9      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

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Son Güncelleme: 27.11.2020 11:39
Anahtar Kelimeler:
DepremMalatya
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