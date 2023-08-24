Malatya'da deprem oldu | Yeşilyurt 5.0 ile sallandı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı köyü yakınlarında sabah saat 08.035 sıralarında deprem olduğunu duyrdu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.08.24 08:35:22 38.2652 38.2040 5.0 -.- 5.0 4.8 SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.08.24 07:52:20 38.8037 37.4200 6.5 -.- 1.8 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.08.24 07:43:33 38.3238 36.9823 22.7 -.- 1.5 -.- IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.08.24 07:39:58 38.1835 37.2432 10.9 -.- 1.5 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.08.24 07:38:43 37.8505 36.5352 13.8 -.- 2.2 -.- KUMARLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.08.24 06:18:31 38.0620 26.5312 5.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2023.08.24 06:00:36 38.0063 38.1138 3.6 -.- 2.2 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.08.24 05:41:17 38.0328 36.6158 5.4 -.- 2.4 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.08.24 05:40:22 36.8615 27.9730 11.3 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2023.08.24 05:35:29 36.0137 35.9718 11.1 -.- 1.9 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.08.24 05:23:21 38.1177 26.3260 7.6 -.- 2.2 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2023.08.24 05:14:05 38.2948 38.2015 8.5 -.- 2.0 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.08.24 04:57:51 38.4648 36.6660 4.9 -.- 2.0 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel 2023.08.24 04:54:58 37.1340 28.7798 4.1 -.- 1.2 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) İlksel 2023.08.24 04:51:16 39.7523 37.3907 10.2 -.- 1.4 -.- ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) İlksel 2023.08.24 04:45:23 36.8803 27.9732 5.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)