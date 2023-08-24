Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Malatya'da deprem oldu | Yeşilyurt 5.0 ile sallandı

Malatya Yeşilyurt'ta deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 5.0 olarak duyurdu.

24 Ağustos 2023 Perşembe 09:02
Malatya'da deprem oldu | Yeşilyurt 5.0 ile sallandı

Malatya'da deprem oldu | Yeşilyurt 5.0 ile sallandı



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Seyituşağı köyü yakınlarında sabah saat 08.035 sıralarında deprem olduğunu duyrdu.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen sarsıntı yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluştu. 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.08.24 08:35:22  38.2652   38.2040        5.0      -.-  5.0  4.8   SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.08.24 07:52:20  38.8037   37.4200        6.5      -.-  1.8  -.-   YUVA-GURUN (SIVAS)                                İlksel
2023.08.24 07:43:33  38.3238   36.9823       22.7      -.-  1.5  -.-   IGDEMLIK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.08.24 07:39:58  38.1835   37.2432       10.9      -.-  1.5  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.08.24 07:38:43  37.8505   36.5352       13.8      -.-  2.2  -.-   KUMARLI-(KAHRAMANMARAS)                           İlksel
2023.08.24 06:18:31  38.0620   26.5312        5.0      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2023.08.24 06:00:36  38.0063   38.1138        3.6      -.-  2.2  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.08.24 05:41:17  38.0328   36.6158        5.4      -.-  2.4  -.-   KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.08.24 05:40:22  36.8615   27.9730       11.3      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2023.08.24 05:35:29  36.0137   35.9718       11.1      -.-  1.9  -.-   MEYDAN-SAMANDAG (HATAY)                           İlksel
2023.08.24 05:23:21  38.1177   26.3260        7.6      -.-  2.2  -.-   CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI)                 İlksel
2023.08.24 05:14:05  38.2948   38.2015        8.5      -.-  2.0  -.-   IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.08.24 04:57:51  38.4648   36.6660        4.9      -.-  2.0  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel
2023.08.24 04:54:58  37.1340   28.7798        4.1      -.-  1.2  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                                İlksel
2023.08.24 04:51:16  39.7523   37.3907       10.2      -.-  1.4  -.-   ACIPINAR-HAFIK (SIVAS)                            İlksel
2023.08.24 04:45:23  36.8803   27.9732        5.3      -.-  2.2  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
Anahtar Kelimeler:
MalatyaDeprem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKUT ekipleri, Çanakkale ve Bursa Yenice’de destek için sahada
AKUT ekipleri, Çanakkale ve Bursa Yenice’de destek için sahada
Balık Göç Yolu İzleme Projesi Sarıyer'de tanıtıldı
Balık Göç Yolu İzleme Projesi Sarıyer'de tanıtıldı
Çanakkale'de yangın| Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
Çanakkale'de yangın| Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı
BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de
BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de
Soframıza gelen zehirlerden 6’sı daha yasaklandı
Soframıza gelen zehirlerden 6’sı daha yasaklandı
Anıtkabre cami | Arsayı Atatürk, okul şartıyla bağışlamış
Anıtkabre cami | Arsayı Atatürk, okul şartıyla bağışlamış
Türkiye için en zorlu bir kış mevsimi uyarısı
Türkiye için en zorlu bir kış mevsimi uyarısı
İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı
İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim