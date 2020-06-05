Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı



Malatya, bir yıl aradan sonra 5 üzeri depremle sallandı. Pütürge Çayköy yakınlarında meydana gelen deprem çok geniş bir alanda hissedildi.

Uzmanlar çevre illerde depremin hissedilen derinliğinin 4.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Malatya akşam saat 21,06'da meydana gelen depremle sarsıldı. Merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi Çayköy yakınları olarak bildirilen deprem yer kürenin 20 KM derinliğinde oluştu. Deprem Malatya il merkezi olmak üzere çok geniş bir alanda hissedildi.

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