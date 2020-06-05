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Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı

Malatya, bir yıl aradan sonra 5 üzeri depremle sallandı. Pütürge Çayköy yakınlarında meydana gelen deprem çok geniş bir alanda hissedildi.

05 Haziran 2020 Cuma 21:11
Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı

Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı


Malatya, bir yıl aradan sonra 5 üzeri depremle sallandı. Pütürge Çayköy yakınlarında meydana gelen deprem çok geniş bir alanda hissedildi.

Uzmanlar çevre illerde depremin hissedilen derinliğinin 4.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Malatya akşam saat 21,06'da meydana gelen depremle sarsıldı. Merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi Çayköy yakınları olarak bildirilen deprem yer kürenin 20 KM derinliğinde oluştu. Deprem Malatya il merkezi olmak üzere çok geniş bir alanda hissedildi.

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                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.06.05 21:15:47  38.3302   38.8163       20.2      -.-  1.7  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2020.06.05 21:13:59  38.2815   38.7373        1.0      -.-  2.2  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.06.05 21:06:19  38.2418   38.7037        4.6      -.-  5.3  5.3   CAYKOY-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.06.05 20:25:19  37.6128   38.5885       16.7      -.-  1.7  -.-   BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN)                          İlksel
2020.06.05 19:58:02  37.3335   36.0982        5.4      -.-  2.1  -.-   MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE)                       İlksel
2020.06.05 19:04:07  37.3142   35.2010        5.2      -.-  2.2  -.-   EGLENCE-KARAISALI (ADANA)                         REVIZE01   (2020.06.05 19:04:06)
2020.06.05 19:01:07  34.1237   25.5940        5.0      -.-  3.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.06.05 17:29:53  36.9910   37.4088        0.0      -.-  1.9  -.-   ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP)                     İlksel
2020.06.05 17:10:29  36.9180   28.5020        3.7      -.-  2.3  -.-   CORUS-ULA (MUGLA)                                 REVIZE01   (2020.06.05 17:10:29)
2020.06.05 16:58:42  37.3573   35.2310        6.4      -.-  2.6  -.-   MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA)                  İlksel
2020.06.05 16:49:25  39.8473   33.0368        8.3      -.-  1.9  -.-   MAMAK (ANKARA)                                    İlksel
2020.06.05 16:34:09  36.1418   33.1792       11.8      -.-  1.7  -.-   GOZCE-BOZYAZI (MERSIN)                            İlksel
2020.06.05 16:32:24  37.5130   35.9670        5.0      -.-  1.3  -.-   AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE)                           İlksel
2020.06.05 15:41:06  38.4175   39.2267        5.1      -.-  1.0  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.06.05 15:39:06  39.3657   27.5082        6.7      -.-  2.1  -.-   SOGUTCUK-SOMA (MANISA)                            REVIZE01   (2020.06.05 15:39:08)
2020.06.05 15:23:52  37.9570   28.0238       19.2      -.-  1.3  -.-   AKCAKOY-KOSK (AYDIN)                              İlksel
2020.06.05 15:12:42  38.4713   39.2102        3.3      -.-  1.3  -.-   DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.06.05 14:56:59  36.3542   28.9558       16.1      -.-  2.3  -.-   OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)                 İlksel
2020.06.05 14:52:30  36.8687   27.9748       13.1      -.-  1.8  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2020.06.05 14:28:38  37.8585   29.7108        8.1      -.-  2.5  -.-   DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR)                İlksel
2020.06.05 14:21:27  38.4418   39.2152        2.0      -.-  1.7  -.-   KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
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Son Güncelleme: 05.06.2020 21:27
Anahtar Kelimeler:
DepremMalatyaPütürge
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