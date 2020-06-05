Malatya'da deprem | Pütürge 5.3 ile sallandı
Malatya, bir yıl aradan sonra 5 üzeri depremle sallandı. Pütürge Çayköy yakınlarında meydana gelen deprem çok geniş bir alanda hissedildi.
Uzmanlar çevre illerde depremin hissedilen derinliğinin 4.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
AYRINTILAR TAKİP EDİLİYOR
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.06.05 21:15:47 38.3302 38.8163 20.2 -.- 1.7 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel 2020.06.05 21:13:59 38.2815 38.7373 1.0 -.- 2.2 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.06.05 21:06:19 38.2418 38.7037 4.6 -.- 5.3 5.3 CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.06.05 20:25:19 37.6128 38.5885 16.7 -.- 1.7 -.- BELOREN-KAHTA (ADIYAMAN) İlksel 2020.06.05 19:58:02 37.3335 36.0982 5.4 -.- 2.1 -.- MEZRETLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2020.06.05 19:04:07 37.3142 35.2010 5.2 -.- 2.2 -.- EGLENCE-KARAISALI (ADANA) REVIZE01 (2020.06.05 19:04:06) 2020.06.05 19:01:07 34.1237 25.5940 5.0 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.06.05 17:29:53 36.9910 37.4088 0.0 -.- 1.9 -.- ZEYTINLI-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel 2020.06.05 17:10:29 36.9180 28.5020 3.7 -.- 2.3 -.- CORUS-ULA (MUGLA) REVIZE01 (2020.06.05 17:10:29) 2020.06.05 16:58:42 37.3573 35.2310 6.4 -.- 2.6 -.- MERKEZBOZTAHTA-KARAISALI (ADANA) İlksel 2020.06.05 16:49:25 39.8473 33.0368 8.3 -.- 1.9 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel 2020.06.05 16:34:09 36.1418 33.1792 11.8 -.- 1.7 -.- GOZCE-BOZYAZI (MERSIN) İlksel 2020.06.05 16:32:24 37.5130 35.9670 5.0 -.- 1.3 -.- AKDAM-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.06.05 15:41:06 38.4175 39.2267 5.1 -.- 1.0 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.05 15:39:06 39.3657 27.5082 6.7 -.- 2.1 -.- SOGUTCUK-SOMA (MANISA) REVIZE01 (2020.06.05 15:39:08) 2020.06.05 15:23:52 37.9570 28.0238 19.2 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-KOSK (AYDIN) İlksel 2020.06.05 15:12:42 38.4713 39.2102 3.3 -.- 1.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.05 14:56:59 36.3542 28.9558 16.1 -.- 2.3 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel 2020.06.05 14:52:30 36.8687 27.9748 13.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2020.06.05 14:28:38 37.8585 29.7108 8.1 -.- 2.5 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel 2020.06.05 14:21:27 38.4418 39.2152 2.0 -.- 1.7 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel