Malatya'da korkutan deprem | 5.6 ile sallandık



Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor. Artçı sarsıntılar, enkaz haline dönen evlerinin önünde bekleyen vatandaşları korkutuyor. İlk iki büyük depremin üzerinden 21 gün geçmesine rağmen deprem fırtınası dinmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak açıklandı.

"PANİK HAVASI OLUŞTU"

Adıyaman'da bulunan Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya'da yaşanan depreme ilişkin bölgeden son gelişmeleri paylaştı. Demir, "Sarsıntı ciddi şekilde hissedildi, inanılmaz bir panik havası oluştu. Elazığ, Malatya, Bingöl ve diğer birçok kentte sarsıntı hissedildi" dedi.

AFAD | 32 Vatandaşımız enkazdan çıkarıldı

Malatya'da meydana gelene 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer '32 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardık' dedi.



Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer; 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi yaralandı.

AFAD BAŞKANI SEZER: 32 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Son olarak Malatya'daki gelişmeleri aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Sezer ayrıca hasarlı binalardan uzak durulması çağrısında bulundu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2023.02.27 12:20:37 38.2047 37.2747 3.7 -.- 1.9 -.- CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 12:16:27 38.5130 40.3497 5.4 -.- 2.1 -.- KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR) İlksel 2023.02.27 12:13:58 37.5237 37.3170 8.0 -.- 2.3 -.- SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 12:04:48 38.2535 38.2932 5.0 -.- 5.5 5.5 KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.02.27 12:02:42 36.8692 36.4952 1.9 -.- 2.6 -.- GAZELUSAGI-HASSA (HATAY) İlksel 2023.02.27 11:56:01 38.0250 37.1028 5.0 -.- 2.1 -.- YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 11:49:26 38.1760 36.6407 19.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 11:44:35 39.1638 40.2237 5.8 -.- 2.4 -.- KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel 2023.02.27 11:41:52 36.1588 35.9013 6.8 -.- 1.8 -.- KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.02.27 11:38:19 37.7700 36.3550 5.3 -.- 1.8 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 11:35:15 38.1430 38.4668 5.0 -.- 2.5 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.27 11:32:17 37.9453 37.5703 7.6 -.- 1.8 -.- KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 11:17:43 37.9898 38.0828 13.6 -.- 2.5 -.- KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.02.27 11:16:02 37.8168 37.6913 2.1 -.- 3.0 -.- OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.27 11:10:50 36.5053 36.2860 7.6 -.- 2.8 -.- ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY) İlksel 2023.02.27 11:07:24 37.8600 36.6622 5.4 -.- 1.7 -.- DONGEL-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 11:03:12 38.1497 36.8105 5.0 -.- 2.0 -.- DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:50:37 38.2468 37.1135 6.5 -.- 2.0 -.- YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:48:39 38.5332 38.0917 5.0 -.- 1.5 -.- TOHMA-(MALATYA) İlksel 2023.02.27 10:44:07 37.9678 36.2265 5.0 -.- 2.8 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:38:35 36.2337 36.1585 5.0 -.- 1.8 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel 2023.02.27 10:30:49 38.2135 37.3043 6.6 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:27:02 38.0062 37.2793 13.1 -.- 1.7 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:25:41 37.8347 36.7065 27.5 -.- 1.4 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:23:55 38.4182 37.3380 9.3 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:12:18 38.5038 37.3660 5.0 -.- 1.6 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA) İlksel 2023.02.27 10:11:19 36.8108 36.1432 3.9 -.- 1.5 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY) İlksel 2023.02.27 10:09:06 38.1560 36.7205 2.0 -.- 1.5 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:06:16 37.9957 38.5035 19.4 -.- 2.6 -.- HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2023.02.27 10:04:39 38.0963 36.8065 5.0 -.- 2.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 10:02:54 38.1292 36.6067 5.0 -.- 2.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.02.27 09:57:48 37.2472 38.2640 21.4 -.- 2.0 -.- KIZLAR-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel 2023.02.27 09:52:31 36.1735 35.6822 4.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel 2023.02.27 09:41:22 37.9370 36.2983 14.1 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.02.27 09:41:31) 2023.02.27 09:40:23 38.6317 35.3623 18.3 -.- 2.5 -.- SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI) İlksel 2023.02.27 09:31:41 36.2150 35.9558 8.5 -.- 2.5 -.- CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.02.27 09:28:39 38.2477 38.6447 16.8 -.- 2.9 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2023.02.27 09:28:39) 2023.02.27 09:19:46 37.9990 37.0693 5.0 -.- 4.4 4.5 KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel