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Malatya'da korkutan deprem | 5.6 ile sallandık

Deprem bölgesinde artçı sarsıntılar korkutuyor. Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

27 Şubat 2023 Pazartesi 12:31
Malatya'da korkutan deprem | 5.6 ile sallandık

Malatya'da korkutan deprem | 5.6 ile sallandık


Deprem bölgesi beşik gibi sallanıyor. Artçı sarsıntılar, enkaz haline dönen evlerinin önünde bekleyen vatandaşları korkutuyor. İlk iki büyük depremin üzerinden 21 gün geçmesine rağmen deprem fırtınası dinmedi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.04'te merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 


Depremin derinliği ise 6.96 kilometre olarak açıklandı.

"PANİK HAVASI OLUŞTU"

Adıyaman'da bulunan Halk TV muhabiri Ferit Demir, Malatya'da yaşanan depreme ilişkin bölgeden son gelişmeleri paylaştı. Demir, "Sarsıntı ciddi şekilde hissedildi, inanılmaz bir panik havası oluştu. Elazığ, Malatya, Bingöl ve diğer birçok kentte sarsıntı hissedildi" dedi.

AFAD | 32 Vatandaşımız enkazdan çıkarıldı

Malatya'da meydana gelene 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan AFAD Başkanı Sezer '32 vatandaşımızı enkazdan sağ olarak çıkardık' dedi.


Malatya'da meydana gelen 5.6'lık depremin ardından son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer; 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Çevre illerde de hissedilen deprem, 6,96 kilometre derinlikte gerçekleşti. 

Depremde şu ana kadar 1 kişi hayatını kaybetti, 110  kişi yaralandı.

AFAD BAŞKANI SEZER: 32 KİŞİ ENKAZDAN ÇIKARILDI

Son olarak Malatya'daki gelişmeleri aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğündeki depremde 32 kişinin enkazdan kurtarıldığını, 2 binada arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini bildirdi.

Sezer ayrıca hasarlı binalardan uzak durulması çağrısında bulundu.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2023.02.27 12:20:37  38.2047   37.2747        3.7      -.-  1.9  -.-   CICEKKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.27 12:16:27  38.5130   40.3497        5.4      -.-  2.1  -.-   KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)                        İlksel
2023.02.27 12:13:58  37.5237   37.3170        8.0      -.-  2.3  -.-   SAHINTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.02.27 12:04:48  38.2535   38.2932        5.0      -.-  5.5  5.5   KOZLUK-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.02.27 12:02:42  36.8692   36.4952        1.9      -.-  2.6  -.-   GAZELUSAGI-HASSA (HATAY)                          İlksel
2023.02.27 11:56:01  38.0250   37.1028        5.0      -.-  2.1  -.-   YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.27 11:49:26  38.1760   36.6407       19.3      -.-  1.5  -.-   ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.27 11:44:35  39.1638   40.2237        5.8      -.-  2.4  -.-   KUSBAYIRI-KARAKOCAN (ELAZIG)                      İlksel
2023.02.27 11:41:52  36.1588   35.9013        6.8      -.-  1.8  -.-   KAPISUYU-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.02.27 11:38:19  37.7700   36.3550        5.3      -.-  1.8  -.-   CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.02.27 11:35:15  38.1430   38.4668        5.0      -.-  2.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.02.27 11:32:17  37.9453   37.5703        7.6      -.-  1.8  -.-   KULLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.27 11:17:43  37.9898   38.0828       13.6      -.-  2.5  -.-   KURUCAOVA-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.02.27 11:16:02  37.8168   37.6913        2.1      -.-  3.0  -.-   OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                           İlksel
2023.02.27 11:10:50  36.5053   36.2860        7.6      -.-  2.8  -.-   ARKITCA-KIRIKHAN (HATAY)                          İlksel
2023.02.27 11:07:24  37.8600   36.6622        5.4      -.-  1.7  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.02.27 11:03:12  38.1497   36.8105        5.0      -.-  2.0  -.-   DEVEBOYNU-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.27 10:50:37  38.2468   37.1135        6.5      -.-  2.0  -.-   YAPRAKLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.27 10:48:39  38.5332   38.0917        5.0      -.-  1.5  -.-   TOHMA-(MALATYA)                                   İlksel
2023.02.27 10:44:07  37.9678   36.2265        5.0      -.-  2.8  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.27 10:38:35  36.2337   36.1585        5.0      -.-  1.8  -.-   ODABASI-(HATAY)                                   İlksel
2023.02.27 10:30:49  38.2135   37.3043        6.6      -.-  2.0  -.-   SOGUTLU-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.27 10:27:02  38.0062   37.2793       13.1      -.-  1.7  -.-   GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.27 10:25:41  37.8347   36.7065       27.5      -.-  1.4  -.-   SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.02.27 10:23:55  38.4182   37.3380        9.3      -.-  2.3  -.-   INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.02.27 10:12:18  38.5038   37.3660        5.0      -.-  1.6  -.-   YARIMCA-DARENDE (MALATYA)                         İlksel
2023.02.27 10:11:19  36.8108   36.1432        3.9      -.-  1.5  -.-   YESILKOY-DORTYOL (HATAY)                          İlksel
2023.02.27 10:09:06  38.1560   36.7205        2.0      -.-  1.5  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.02.27 10:06:16  37.9957   38.5035       19.4      -.-  2.6  -.-   HASANLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.02.27 10:04:39  38.0963   36.8065        5.0      -.-  2.7  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.02.27 10:02:54  38.1292   36.6067        5.0      -.-  2.2  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.02.27 09:57:48  37.2472   38.2640       21.4      -.-  2.0  -.-   KIZLAR-BOZOVA (SANLIURFA)                         İlksel
2023.02.27 09:52:31  36.1735   35.6822        4.4      -.-  2.8  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.27 09:41:22  37.9370   36.2983       14.1      -.-  2.2  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  REVIZE01   (2023.02.27 09:41:31)
2023.02.27 09:40:23  38.6317   35.3623       18.3      -.-  2.5  -.-   SAKARCIFTLIGI-HACILAR (KAYSERI)                   İlksel
2023.02.27 09:31:41  36.2150   35.9558        8.5      -.-  2.5  -.-   CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY)                       İlksel
2023.02.27 09:28:39  38.2477   38.6447       16.8      -.-  2.9  -.-   KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)                     REVIZE01   (2023.02.27 09:28:39)
2023.02.27 09:19:46  37.9990   37.0693        5.0      -.-  4.4  4.5   KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
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Son Güncelleme: 27.02.2023 16:14
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