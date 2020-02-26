Malatya Pütürge'de deprem, Pütürge 5.1 ile sallandı



Son depremler, Türkiye genelinde deprem etkisi sürüyor. Gece yarısı saat 02.03 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.

Son dakika deprem haberi, AFAD'ın 4.9 olarak duyurduğu depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak açıkladı. Yer kabuğunun 5.3 KM derinliğinde oluşan deprem, Malatya ve Elazığ'ın merkezinde ve komşu ilçelerinde yaşayah vatandaşları korkuttu. Gece yarısından itibaren çok sayıda vatandaş dışarı çıkarak beklemeye başladı.

Daha önce Elazığ Sivrice depreminde oldukça yakın bir bölgede oturan vatandaşların korkulu bekleyişleri uzun süre devam etti.

