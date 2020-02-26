Malatya Pütürge'de deprem, Pütürge 5.1 ile sallandı
Son depremler, Türkiye genelinde deprem etkisi sürüyor. Gece yarısı saat 02.03 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.
Son dakika deprem haberi, AFAD'ın 4.9 olarak duyurduğu depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak açıkladı. Yer kabuğunun 5.3 KM derinliğinde oluşan deprem, Malatya ve Elazığ'ın merkezinde ve komşu ilçelerinde yaşayah vatandaşları korkuttu. Gece yarısından itibaren çok sayıda vatandaş dışarı çıkarak beklemeye başladı.
Daha önce Elazığ Sivrice depreminde oldukça yakın bir bölgede oturan vatandaşların korkulu bekleyişleri uzun süre devam etti.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2020.02.26 04:09:13 38.3953 39.0535 15.7 -.- 1.0 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 04:08:15 38.4577 39.2172 15.6 -.- 0.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:42:21 38.3888 39.1697 5.0 -.- 1.0 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:35:48 38.4453 44.4123 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.02.26 03:26:16 39.1090 27.8055 4.7 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.26 03:22:04 38.3387 39.2632 14.5 -.- 1.0 -.- ASAGICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.26 03:14:38 38.2973 39.1553 22.2 -.- 0.8 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:37:59 38.9722 27.8475 5.2 -.- 1.4 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 02:35:55 39.0178 27.9218 10.4 -.- 2.2 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.26 02:34:50 38.2967 39.1425 19.3 -.- 1.1 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:32:23 38.2490 38.7645 13.3 -.- 1.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:28:01 38.2842 38.6732 9.9 -.- 2.8 -.- KAMISTAS-(MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:23:27 38.3607 38.7698 5.4 -.- 2.2 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:19:19 38.3448 38.7905 10.8 -.- 1.6 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:17:33 38.3422 38.8400 16.8 -.- 1.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:14:44 38.3118 38.8353 15.1 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:13:01 38.2755 38.7203 5.4 -.- 2.3 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:11:42 38.3182 38.8798 26.0 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:10:39 38.3253 38.8555 18.7 -.- 1.5 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2020.02.26 02:03:35 38.2910 38.7567 5.3 -.- 5.1 5.0 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.02.26 02:03:36)