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Malatya Pütürge'de deprem, Pütürge 5.1 ile sallandı

Malatya'da deprem oldu. Malatya'nın Pütürge ilcesi Karşıyaka kırsalında meydana gelen depremin şiddeti 5.1 olarak açıklandı. 

26 Şubat 2020 Çarşamba 04:30
Malatya Pütürge'de deprem, Pütürge 5.1 ile sallandı

Malatya Pütürge'de deprem, Pütürge 5.1 ile sallandı


Son depremler, Türkiye genelinde deprem etkisi sürüyor. Gece yarısı saat 02.03 sıralarında Malatya'nın Pütürge ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.1 olarak açıklandı.

Son dakika deprem haberiAFAD'ın 4.9 olarak duyurduğu depremin şiddetini Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 5.1 olarak açıkladı. Yer kabuğunun 5.3 KM derinliğinde oluşan deprem, Malatya ve Elazığ'ın merkezinde ve komşu ilçelerinde yaşayah vatandaşları korkuttu. Gece yarısından itibaren çok sayıda vatandaş dışarı çıkarak beklemeye başladı. 

Daha önce Elazığ Sivrice depreminde oldukça yakın bir bölgede oturan vatandaşların korkulu bekleyişleri uzun süre devam etti.
 

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.02.26 04:09:13  38.3953   39.0535       15.7      -.-  1.0  -.-   TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.26 04:08:15  38.4577   39.2172       15.6      -.-  0.9  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
2020.02.26 03:42:21  38.3888   39.1697        5.0      -.-  1.0  -.-   KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)                        İlksel
2020.02.26 03:35:48  38.4453   44.4123        5.0      -.-  2.9  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2020.02.26 03:26:16  39.1090   27.8055        4.7      -.-  1.6  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.26 03:22:04  38.3387   39.2632       14.5      -.-  1.0  -.-   ASAGICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)                     İlksel
2020.02.26 03:14:38  38.2973   39.1553       22.2      -.-  0.8  -.-   YALINCA-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.02.26 02:37:59  38.9722   27.8475        5.2      -.-  1.4  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.26 02:35:55  39.0178   27.9218       10.4      -.-  2.2  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.26 02:34:50  38.2967   39.1425       19.3      -.-  1.1  -.-   YALINCA-DOGANYOL (MALATYA)                        İlksel
2020.02.26 02:32:23  38.2490   38.7645       13.3      -.-  1.9  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.02.26 02:28:01  38.2842   38.6732        9.9      -.-  2.8  -.-   KAMISTAS-(MALATYA)                                İlksel
2020.02.26 02:23:27  38.3607   38.7698        5.4      -.-  2.2  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.02.26 02:19:19  38.3448   38.7905       10.8      -.-  1.6  -.-   CANAKCI-KALE (MALATYA)                            İlksel
2020.02.26 02:17:33  38.3422   38.8400       16.8      -.-  1.5  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2020.02.26 02:14:44  38.3118   38.8353       15.1      -.-  1.6  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.02.26 02:13:01  38.2755   38.7203        5.4      -.-  2.3  -.-   BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)                       İlksel
2020.02.26 02:11:42  38.3182   38.8798       26.0      -.-  1.4  -.-   CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.02.26 02:10:39  38.3253   38.8555       18.7      -.-  1.5  -.-   UYANIK-KALE (MALATYA)                             İlksel
2020.02.26 02:03:35  38.2910   38.7567        5.3      -.-  5.1  5.0   KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)                       REVIZE01   (2020.02.26 02:03:36)
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