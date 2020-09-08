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Malatya Pütürge'de deprem | Pütürge beşik gibi sallanıyor

Malatya ve çevresinde sabah erken saatlerde başlayan deprem hareketliliği sürüyor. Saat 16.08'de Pütürge Başmezra'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

08 Eylül 2020 Salı 17:55
Malatya Pütürge'de deprem | Pütürge beşik gibi sallanıyor

Malatya Pütürge'de deprem | Pütürge beşik gibi sallanıyor



Son depremler, Malatya Pütürge gün boyu beşik gibi sallandı.

Sabah saat 09.08'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından hareketlilik akşam saatlerine kadar sürdü. 
Artçı sarsıntılar devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Pütürge yakınlarında Başmezra Köyü'nde 4.3 büyüklüğünde yeni bir depremin haberini duyurdu.

Yer kürenin 5 KM  derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedidi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.09.08 18:06:14  38.1478   38.6472        5.0      -.-  4.3  4.3   BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)                        REVIZE01   (2020.09.08 18:06:15)
2020.09.08 16:54:55  38.1560   38.7187        5.0      -.-  1.8  -.-   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.09.08 16:50:33  33.9040   26.9023        8.0      -.-  2.6  -.-   GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)                    İlksel
2020.09.08 16:21:02  38.2130   38.6962        5.0      -.-  4.0  4.3   KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.09.08 16:19:50  38.1207   38.6907        5.0      -.-  3.9  -.-   ALICERI-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2020.09.08 15:38:59  38.1455   38.7080        5.0      -.-  4.3  4.5   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.09.08 15:23:25  38.0692   38.5805        4.0      -.-  2.5  -.-   BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2020.09.08 14:32:50  37.0257   27.7898        4.6      -.-  1.5  -.-   GOKBEL-MILAS (MUGLA)                              İlksel
2020.09.08 14:23:00  37.1387   27.9782        0.0      -.-  1.1  -.-   YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA)                           İlksel
2020.09.08 14:02:54  38.1550   38.7398        7.6      -.-  3.1  3.1   YAZICA-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2020.09.08 13:44:06  38.1635   38.7020        5.0      -.-  4.7  4.9   SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.09.08 13:35:23  39.1580   27.4913        0.0      -.-  1.7  -.-   CENKYERI-SOMA (MANISA)                            İlksel
2020.09.08 13:11:04  36.5993   28.0190       82.2      -.-  2.4  -.-   TASLICA-MARMARIS (MUGLA)                          İlksel
2020.09.08 12:30:38  39.3982   25.9907        1.7      -.-  2.1  -.-   BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)           İlksel
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DepremMalatyaPütürgeSon Depremler
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