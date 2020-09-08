Malatya Pütürge'de deprem | Pütürge beşik gibi sallanıyor
Son depremler, Malatya Pütürge gün boyu beşik gibi sallandı.
Artçı sarsıntılar devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Pütürge yakınlarında Başmezra Köyü'nde 4.3 büyüklüğünde yeni bir depremin haberini duyurdu.
Yer kürenin 5 KM derinliğinde oluşan deprem geniş bir alanda hissedidi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.09.08 18:06:14 38.1478 38.6472 5.0 -.- 4.3 4.3 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.09.08 18:06:15) 2020.09.08 16:54:55 38.1560 38.7187 5.0 -.- 1.8 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.08 16:50:33 33.9040 26.9023 8.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel 2020.09.08 16:21:02 38.2130 38.6962 5.0 -.- 4.0 4.3 KOKPINAR-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.08 16:19:50 38.1207 38.6907 5.0 -.- 3.9 -.- ALICERI-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.08 15:38:59 38.1455 38.7080 5.0 -.- 4.3 4.5 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.08 15:23:25 38.0692 38.5805 4.0 -.- 2.5 -.- BALKAYA-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2020.09.08 14:32:50 37.0257 27.7898 4.6 -.- 1.5 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.09.08 14:23:00 37.1387 27.9782 0.0 -.- 1.1 -.- YOGUNOLUK-MILAS (MUGLA) İlksel 2020.09.08 14:02:54 38.1550 38.7398 7.6 -.- 3.1 3.1 YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.08 13:44:06 38.1635 38.7020 5.0 -.- 4.7 4.9 SAHILKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.09.08 13:35:23 39.1580 27.4913 0.0 -.- 1.7 -.- CENKYERI-SOMA (MANISA) İlksel 2020.09.08 13:11:04 36.5993 28.0190 82.2 -.- 2.4 -.- TASLICA-MARMARIS (MUGLA) İlksel 2020.09.08 12:30:38 39.3982 25.9907 1.7 -.- 2.1 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel