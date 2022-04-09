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Malatya Pütürge'de şiddetli deprem 5.2

Malatya Pütürge'de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem geniş bir alanda hissedildi.

09 Nisan 2022 Cumartesi 17:08
Malatya Pütürge'de şiddetli deprem 5.2

Malatya Pütürge'de şiddetli deprem 5.2


Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandalli Rasathanesi verilerine göre saat 17.02'de meydana gelen deprem, yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu. Merkez üssü Tekederesi olarak açıklanan deprem, merkez Pütürge başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi,


Sincik, Adıyaman, Kahta, Doğanyol, Çüngüş, Doğanşehir'de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı. Depremin mesai bitiminde meydana gelmesi yüzünden kısa süreli arbedeler yaşandı.

AYRINTILAR GELİYOR

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2022.04.09 17:02:13  38.1503   38.6062        5.0      -.-  5.1  5.2   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel
2022.04.09 16:42:56  34.8570   32.5372       11.7      -.-  2.1  -.-   KIBRIS RUM KESIMI                                 İlksel
2022.04.09 15:36:07  40.3908   27.9762       14.5      -.-  1.4  -.-   BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI)                 İlksel
2022.04.09 14:10:23  37.2780   37.4240        3.0      -.-  1.4  -.-   YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                   İlksel
2022.04.09 14:06:43  36.2070   33.7145        0.0      -.-  1.1  -.-   ISIKLI-SILIFKE (MERSIN)                           İlksel
2022.04.09 14:02:18  36.9848   28.7420        5.0      -.-  1.6  -.-   ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA)                      İlksel
2022.04.09 13:57:35  35.8430   28.1938        5.6      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.04.09 13:37:42  40.6183   30.2572        0.0      -.-  1.2  -.-   IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA)                        İlksel
2022.04.09 13:21:16  37.0668   28.4812       10.1      -.-  1.8  -.-   PORTAKALLIK-ULA (MUGLA)                           İlksel
2022.04.09 12:51:25  37.5837   29.1763        0.0      -.-  1.4  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2022.04.09 12:17:28  37.6072   29.2125        0.0      -.-  1.1  -.-   SARIABAT-TAVAS (DENIZLI)                          İlksel
2022.04.09 12:10:52  36.9980   28.3875        9.5      -.-  1.5  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.04.09 11:36:36  36.9760   27.6712        1.2      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 11:33:00  40.5178   29.2433        0.0      -.-  1.2  -.-   HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA)                         İlksel
2022.04.09 11:22:15  36.2612   26.9918        6.1      -.-  2.5  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2022.04.09 11:21:16  39.5980   29.4033        0.0      -.-  1.3  -.-   KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA)                       İlksel
2022.04.09 11:17:36  37.0173   28.4223        5.4      -.-  1.6  -.-   CITLIK-ULA (MUGLA)                                İlksel
2022.04.09 10:51:41  36.9092   28.0705        3.1      -.-  1.5  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:50:21  36.8763   28.0483       12.0      -.-  1.3  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:44:34  36.8100   28.0610        8.3      -.-  1.9  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:42:39  36.8948   28.0475        6.0      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2022.04.09 10:31:15  37.0030   28.3218       12.1      -.-  1.1  -.-   CETIBELI-MARMARIS (MUGLA)                         İlksel
2022.04.09 10:20:19  36.9848   28.3833        1.0      -.-  1.6  -.-   SIRINKOY-ULA (MUGLA)                              İlksel
2022.04.09 10:10:03  40.7848   27.5528       12.5      -.-  1.8  -.-   YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel
2022.04.09 09:49:32  36.3225   27.6487       86.5      -.-  2.3  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
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Son Güncelleme: 09.04.2022 17:50
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