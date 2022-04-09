Malatya Pütürge'de şiddetli deprem 5.2



Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandalli Rasathanesi verilerine göre saat 17.02'de meydana gelen deprem, yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu. Merkez üssü Tekederesi olarak açıklanan deprem, merkez Pütürge başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi,

'de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı. Depremin mesai bitiminde meydana gelmesi yüzünden kısa süreli arbedeler yaşandı.

AYRINTILAR GELİYOR