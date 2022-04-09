Malatya Pütürge'de şiddetli deprem 5.2
Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandalli Rasathanesi verilerine göre saat 17.02'de meydana gelen deprem, yer kürenin 5 KM derinliğinde oluştu. Merkez üssü Tekederesi olarak açıklanan deprem, merkez Pütürge başta olmak üzere çok sayıda yerleşim biriminde yoğun olarak hissedildi,
Sincik, Adıyaman, Kahta, Doğanyol, Çüngüş, Doğanşehir'de hissedilen deprem sonrası vatandaşlar evlerinden çıkarak beklemeye başladı. Depremin mesai bitiminde meydana gelmesi yüzünden kısa süreli arbedeler yaşandı.
AYRINTILAR GELİYOR
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2022.04.09 17:02:13 38.1503 38.6062 5.0 -.- 5.1 5.2 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.09 16:42:56 34.8570 32.5372 11.7 -.- 2.1 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2022.04.09 15:36:07 40.3908 27.9762 14.5 -.- 1.4 -.- BANDIRMA KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.09 14:10:23 37.2780 37.4240 3.0 -.- 1.4 -.- YAYIKTAS-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2022.04.09 14:06:43 36.2070 33.7145 0.0 -.- 1.1 -.- ISIKLI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2022.04.09 14:02:18 36.9848 28.7420 5.0 -.- 1.6 -.- ZEYTINALANI-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.04.09 13:57:35 35.8430 28.1938 5.6 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.09 13:37:42 40.6183 30.2572 0.0 -.- 1.2 -.- IKRAMIYE-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2022.04.09 13:21:16 37.0668 28.4812 10.1 -.- 1.8 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 12:51:25 37.5837 29.1763 0.0 -.- 1.4 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.04.09 12:17:28 37.6072 29.2125 0.0 -.- 1.1 -.- SARIABAT-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2022.04.09 12:10:52 36.9980 28.3875 9.5 -.- 1.5 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 11:36:36 36.9760 27.6712 1.2 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 11:33:00 40.5178 29.2433 0.0 -.- 1.2 -.- HAMZALI-ORHANGAZI (BURSA) İlksel
2022.04.09 11:22:15 36.2612 26.9918 6.1 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.04.09 11:21:16 39.5980 29.4033 0.0 -.- 1.3 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2022.04.09 11:17:36 37.0173 28.4223 5.4 -.- 1.6 -.- CITLIK-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 10:51:41 36.9092 28.0705 3.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 10:50:21 36.8763 28.0483 12.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 10:44:34 36.8100 28.0610 8.3 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 10:42:39 36.8948 28.0475 6.0 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.04.09 10:31:15 37.0030 28.3218 12.1 -.- 1.1 -.- CETIBELI-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2022.04.09 10:20:19 36.9848 28.3833 1.0 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.09 10:10:03 40.7848 27.5528 12.5 -.- 1.8 -.- YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.09 09:49:32 36.3225 27.6487 86.5 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel