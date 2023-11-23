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Malatya ve Adıyaman'da deprem | Bölge 5.3 ile sallandı

Güneydoğu Anadolu'daki deprem hareketliliği sürüyor. Adıyaman Sincik ve hemen Ardından Malatya Uluköy yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.3 olarak açıklandı

23 Kasım 2023 Perşembe 18:17
Malatya ve Adıyaman'da deprem | Bölge 5.3 ile sallandı






Malatya ve Adıyaman'da deprem | Bölge 5.3 ile sallandı


Son dakika haberiMerkez Üssü Adıyaman Şincik olarak açıklanan deprem yer kabuğunun 6.1 KM derinliğinde oluştu. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.46'da meydana gelen sarsıntı, Malatya başta olmak üzere, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yoğun olarak hissedildi.

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2023.11.23 18:09:28  38.1567   38.5537        5.0      -.-  1.7  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2023.11.23 18:04:00  38.1528   38.5180        5.0      -.-  2.1  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            İlksel
2023.11.23 17:49:56  38.1663   38.5402        5.0      -.-  4.5  -.-   ULUKOY-(MALATYA)                                  İlksel
2023.11.23 17:46:08  38.1387   38.5358        6.1      -.-  5.3  5.3   GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)                         İlksel
2023.11.23 16:57:07  38.1700   39.2177       19.9      -.-  2.2  -.-   ORTACA-GERGER (ADIYAMAN)                          İlksel
2023.11.23 16:11:10  38.1443   27.9158       23.2      -.-  1.5  -.-   YEGENLI-TIRE (IZMIR)                              İlksel
2023.11.23 15:36:02  38.2085   37.8425        2.4      -.-  1.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.11.23 15:30:04  38.4220   36.6522        5.0      -.-  1.5  -.-   KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)                         İlksel
2023.11.23 15:13:40  37.8753   36.1345        4.7      -.-  1.9  -.-   YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)                         İlksel
2023.11.23 14:38:34  38.8270   37.3000        5.0      -.-  2.5  -.-   CAMLICA-GURUN (SIVAS)                             İlksel
2023.11.23 14:33:44  37.9712   36.4595       24.4      -.-  1.6  -.-   TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.11.23 14:21:46  36.5805   35.7403        7.4      -.-  1.5  -.-   ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ)                      İlksel
2023.11.23 14:15:58  36.2957   36.1450        9.0      -.-  2.0  -.-   DIKMECE-(HATAY)                                   İlksel
2023.11.23 14:12:55  38.0047   37.6300        8.4      -.-  1.7  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.11.23 14:05:06  38.1023   37.2263        7.1      -.-  1.8  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.11.23 14:00:47  36.2322   36.0100        9.1      -.-  2.1  -.-   SELDIREN-SAMANDAG (HATAY)                         İlksel
2023.11.23 13:50:13  40.7190   30.4680       11.3      -.-  2.1  -.-   YAZILI-ERENLER (SAKARYA)                          İlksel
2023.11.23 13:39:46  38.1203   38.3935       19.3      -.-  2.3  -.-   SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)                      İlksel
2023.11.23 13:23:28  38.1810   28.7330       12.0      -.-  1.7  -.-   DINDARLI-SARIGOL (MANISA)                         İlksel
2023.11.23 12:37:43  37.8428   36.3882        9.5      -.-  1.8  -.-   KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.11.23 12:36:20  37.2980   31.9038        0.0      -.-  1.7  -.-   SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA)                          İlksel
2023.11.23 12:18:16  39.2303   29.4497       13.1      -.-  1.5  -.-   DUSECEK-EMET (KUTAHYA)                            İlksel
2023.11.23 12:04:37  37.7475   27.3013       11.6      -.-  1.1  -.-   DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN)                         İlksel
Son Güncelleme: 23.11.2023 18:43
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