Malatya ve Adıyaman'da deprem | Bölge 5.3 ile sallandı
Son dakika haberi, Merkez Üssü Adıyaman Şincik olarak açıklanan deprem yer kabuğunun 6.1 KM derinliğinde oluştu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 17.46'da meydana gelen sarsıntı, Malatya başta olmak üzere, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yoğun olarak hissedildi.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.11.23 18:09:28 38.1567 38.5537 5.0 -.- 1.7 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel 2023.11.23 18:04:00 38.1528 38.5180 5.0 -.- 2.1 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2023.11.23 17:49:56 38.1663 38.5402 5.0 -.- 4.5 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel 2023.11.23 17:46:08 38.1387 38.5358 6.1 -.- 5.3 5.3 GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel 2023.11.23 16:57:07 38.1700 39.2177 19.9 -.- 2.2 -.- ORTACA-GERGER (ADIYAMAN) İlksel 2023.11.23 16:11:10 38.1443 27.9158 23.2 -.- 1.5 -.- YEGENLI-TIRE (IZMIR) İlksel 2023.11.23 15:36:02 38.2085 37.8425 2.4 -.- 1.5 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.11.23 15:30:04 38.4220 36.6522 5.0 -.- 1.5 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI) İlksel 2023.11.23 15:13:40 37.8753 36.1345 4.7 -.- 1.9 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel 2023.11.23 14:38:34 38.8270 37.3000 5.0 -.- 2.5 -.- CAMLICA-GURUN (SIVAS) İlksel 2023.11.23 14:33:44 37.9712 36.4595 24.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 14:21:46 36.5805 35.7403 7.4 -.- 1.5 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2023.11.23 14:15:58 36.2957 36.1450 9.0 -.- 2.0 -.- DIKMECE-(HATAY) İlksel 2023.11.23 14:12:55 38.0047 37.6300 8.4 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel 2023.11.23 14:05:06 38.1023 37.2263 7.1 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 14:00:47 36.2322 36.0100 9.1 -.- 2.1 -.- SELDIREN-SAMANDAG (HATAY) İlksel 2023.11.23 13:50:13 40.7190 30.4680 11.3 -.- 2.1 -.- YAZILI-ERENLER (SAKARYA) İlksel 2023.11.23 13:39:46 38.1203 38.3935 19.3 -.- 2.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel 2023.11.23 13:23:28 38.1810 28.7330 12.0 -.- 1.7 -.- DINDARLI-SARIGOL (MANISA) İlksel 2023.11.23 12:37:43 37.8428 36.3882 9.5 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel 2023.11.23 12:36:20 37.2980 31.9038 0.0 -.- 1.7 -.- SUSUZ-SEYDISEHIR (KONYA) İlksel 2023.11.23 12:18:16 39.2303 29.4497 13.1 -.- 1.5 -.- DUSECEK-EMET (KUTAHYA) İlksel 2023.11.23 12:04:37 37.7475 27.3013 11.6 -.- 1.1 -.- DAVUTLAR-KUSADASI (AYDIN) İlksel