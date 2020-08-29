

Maltepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Dün Maltepe Başıbüyük mevkii ormanlık alanda çıkan yangın İBB İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bu arada yangınla ilgili olarak terör örgütü üyesi olduğu bildirilen bir kişi gözaltına alındı.



Maltepe Başıbüyük mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın bugün saat 16:12’de yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmalarına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, İBB İtfaiyesi ve diğer ilgili birimler ile ilçe belediyeleri de destek verdi.



İBB yangında; 29 araç ve 87 personel, Zabıta 7 araç ve 18 personel, Yol Bakım 1 JCB ve 2 personel, 153 Yerinde Çözüm 1 araç ve 2 personel, HAMİDİYE A.Ş. 4 su tankeri ve 4 personel, İşletmeler Müdürlüğü 1 Mobil Büfe ve 2 personel ile hizmet verdi.



Çalışmalarda, toplam 172 personel, 68 araç/ iş makinesi ile 3 yangın söndürme helikopteri ve 1 uçak görev yaptı. Söndürülen yangın soğutma çalışmaları devam ediyor.