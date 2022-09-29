Mamak Millet Bahçesi zararı millete yazaldı

Ankara Mamak Belediyesi, millet bahçesi işini 11.9 milyon TL’ye bir şirkete verdi. Firma projeyi söz verilen sürede tamamlayamadı. Belediye de alana kendi iş makinelerini ve personelini gönderdi.

Ankara’da AKP’li Mamak Belediyesi, “Mutlu Ege Millet Bahçesi” projesi olarak tanıttığı spor kompleksi, millet bahçesi ve çevre düzenlemesi işinin yapımı için bir şirkete 11 milyon 911 bin TL ödedi. Ancak şirket işi bitiremeyince belediye devreye girdi.

Murat Köse yönetimindeki AKP’li Mamak Belediyesi, 4 Mayıs 2021 tarihinde “Mutlu Ege Millet Bahçesi” olarak tanıtılan “Mutlu Ege Spor Kompleksi ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” için ihaleye çıktı. Yaklaşık maliyeti 15 milyon 209 bin TL olarak belirlenen ihaleye yedi firma katıldı.

İhaleyi, 11 milyon 911 bin 111 TL teklifle Aksaray merkezli Parkorium Metal Plastik Mobilya İnşaat Sanayi Ltd. Şti. kazandı. Şirket, 21 Haziran 2021’de yapımına başladığı kompleksi, 25 Temmuz 2022’de bitirme sözü verdi. Şirkete, belediye tarafından 11 milyon 911 bin 111 TL ödendi.

KAMU ZARARI VAR

İşin bitiş tarihinin üzerinden iki ay geçmesine karşın şirket, millet bahçesini ve spor komplekslerinin yapımını tamamlayamadı. Belediyenin, işi bitiremeyen şirkete yaptırım uygulamak yerine, belediye personelini alanda görevlendirdiği ve iş makineleri ile kamyonları sahaya sürdüğü ortaya çıktı. Yaklaşık bir haftadır, “Mamak Belediyesi İşletme Müdürlüğü” yelekli işçilerin ve üzerinde Mamak Belediyesi yazan iş makinelerinin millet bahçesini tamamlamak için çalıştığı belirlendi.

Kamu İhale Yasası kurallarınca, ihaleyi kazanan şirketin işi bitirmediği zaman “cezalı” duruma düşmesi ve “ihale yasaklıları” arasında yer alması gerekiyor. Ancak firmanın adı listede yer almıyor. Mevcut durumda ise ihale edilen alanda, belediye kaynaklarının kullanılması “yasal” olmuyor ve kamu zararına yol açıyor.