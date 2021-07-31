Manavgat'ta orman yangını | İki söndürme görevlisi can verdi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 yangın işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 işçi ise yaralandı.
Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı.
2 İŞÇİDEN ACI HABER
Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.