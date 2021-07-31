Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Manavgat'ta orman yangını | İki söndürme görevlisi can verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürürken, 2 söndürme görevlisi hayatını kaybetti.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 13:03
Manavgat'ta orman yangını | İki söndürme görevlisi can verdi

Manavgat'ta orman yangını | İki söndürme görevlisi can verdi


Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınında gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında 2 yangın işçisinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 işçi ise yaralandı.


Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltıldı. Gebece Mahallesi Güğlendibi Beloluk mevkiinde yangına müdahalede bulunan arazöz alevler arasında kalırken, arazözde görevli 4 kişilik yangın ekibinden 2 kişiye ulaşılamadı.

Alevler arasından yaralı olarak çıkan araç sürücüsü Niyazi Iskarça ve yangın işçisi Ali Hüseyin Karakaya 112 sağlık ekibi tarafından yapılan müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

2 İŞÇİDEN ACI HABER

Gece boyu bölgede yapılan arama çalışmalarında, Erdal Tokla ve Yaşar Cinbaş'ın yanan arazöz içerisinde cansız bedenlerine ulaşıldı.

85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında
85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında
Orman yangını ile karşılaşınca ne yapmalı | AKUT'tan tavsiyeler
Orman yangını ile karşılaşınca ne yapmalı | AKUT'tan tavsiyeler
SunExpress’ten yangın bölgelerine yardımları ücretsiz taşıyacak
SunExpress’ten yangın bölgelerine yardımları ücretsiz taşıyacak
Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Manavgat'ta halkı sokağa döken iddia
Ormanlar cayır cayır yanarken THK kayyumu düğüne gitmiş
Ormanlar cayır cayır yanarken THK kayyumu düğüne gitmiş
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?
Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?
Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi
Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi
Anahtar Kelimeler:
Or7manOrmanYangınManavgatSon Dakika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarına Devam Ediyor
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarına Devam Ediyor
85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında
85 yerde ormanlarımız yandı, 74'ü kontrol altında
Orman yangını ile karşılaşınca ne yapmalı | AKUT'tan tavsiyeler
Orman yangını ile karşılaşınca ne yapmalı | AKUT'tan tavsiyeler
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Hüseyin Avni Coş hayatını kaybetti
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Şahin Akdemir orman yangınında can verdi | Gönüllü su taşıyordu
Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?
Ciğerimiz yanarken uçaklar neden yatıyor?
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor
Maskesiz otobüse binen iki kişiye vatandaşın tepkisi sert oldu
Maskesiz otobüse binen iki kişiye vatandaşın tepkisi sert oldu
Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi
Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi
Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl için önemli uyarı
Prof. Dr. Naci Görür'den Bingöl için önemli uyarı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim