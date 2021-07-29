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Manavgat'ta son durum | Yangın köyleri dağları küle çevirdi

Manavgat'da dün 4 yerde birden başlayan orman yangını genişliyor. Akşam saatlerinde havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahale durdurulken sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 09:12
Manavgat'ta son durum | Yangın köyleri dağları küle çevirdi

Manavgat'ta son durum | Yangın köyleri dağları küle çevirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangınlarının söndürme çalışması havadan ve karadan müdahaleyle devam ediyor. Onlarca evin kül olduğu yangında 4 mahalle de boşaltıldı. Sabah saatlerinde 2 mahallenin de boşaltıldığı belirtilen yangında 1 kişi hayatını kaybederken 62 kişi dumandan etkilendi. Alevlerin arasında kalan 3 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Bölgede bulunan Bakan Pakdemirli, "Kontrol altına alınamadı, önceliğimiz yerleşim yerleri. Çıkış nedeniyle ilgili kovuşturma devam ediyor..

Manavgat'ın farklı noktalarında öğle saatlerinde çıkan orman yangınları rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerine sıçraması sonucu bazı evler kullanılamaz hale geldi, ahır ve bahçelerdeki hayvanlar telef oldu, bazı araçlarda, iş makinelerinde ve meyve bahçelerinde hasar oluştu.


Manavgat'ta kriz masası oluşturularak evleri boşaltılan vatandaşlar için 700 civarında konaklama yeri ayarlandı. Yangından 62 kişi etkilendi. 3'ü yanık, 2'si kırık, 57'siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan 51 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki mahallelerinin kuzey kısımları boşaltıldı. Yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel ve su ikmal araçlarıyla müdahale edildi.

Osmaniye'de orman yangını 15 KM ilerledi


Bu arada dün Osmaniye'nin Kazmaca köyünde başlayan orman yangını gece saatlerinde büyüyerek devam ediyor. Yangının ilerlediği köyler boşaltılıyor.


Dün öğle saatlerinde Osmaniye’nin Kazmaca ve Karatepe köylerinde başlayan orman yangını devam ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yangının ilk başladığı noktadan 15 km uzaklıkta bulunan Sarpınağzı köyüne ulaştı. Yangının ulaştığı köyde Jandarma ekipleri dolaşarak sık sık anonslar yapıp köylülerin evlerini boşaltmalarını istedi. Köy muhtarı Hüseyin Doğan köyün tamamen boşaltıldığını söyleyerek, "Yangın şu anda köyümüze ulaşmış durumda. Köylülerimiz eşyalarını hayvanlarını alarak köyü boşaltmış durumda. Jandarma da burada bizden köyün boşaltılmasını istedi. Yangın umarız bir an önce söndürülür” şeklinde konuştu.Büyük bir alana yayılmış olan orman yangınına şu anda sadece karadan müdahale ediliyor. Havanın kararması ile birlikte havadan müdahale edilemiyor.

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ManavgatOrman Yangını
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