Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi

Manavgat Son dakika haberi, Manavgat'taki orman yangın ile ilgili AFAD açıklama yaptı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

İnsan kahroluyor...

Kalbimiz Manavgat’ta...

Her yaz Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Ne köprü ne otoyol, yangın söndürmek için ne gerekiyorsa ona yatırım yapılmalı.

Günahtır, yazıktır bu doğaya...pic.twitter.com/joS9oWVIw6 — ElfinTataroğlu (@ElfinTataroglu) July 29, 2021

Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangın ile ilgili AFAD açıklama yaptı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

4 ayrı noktada yangının başlaması ne demektir ??

Nasıl bir saldırırdır bu ??

Bu ülke ne hale geldi böyle!!!#Manavgat



pic.twitter.com/QJKZesxecI — ????????EbRu_liiCe???????? (@ebru_liice) July 28, 2021

OSMANİYE'DE 5 GÖZALTI VAR

Son dakika haberi... Osmaniye'deki orman yangını ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangını ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.