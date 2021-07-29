Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi
Manavgat Son dakika haberi, Manavgat'taki orman yangın ile ilgili AFAD açıklama yaptı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
İnsan kahroluyor...— ElfinTataroğlu (@ElfinTataroglu) July 29, 2021
Kalbimiz Manavgat’ta...
Her yaz Türkiye’nin ciğerleri yanıyor. Ne köprü ne otoyol, yangın söndürmek için ne gerekiyorsa ona yatırım yapılmalı.
Günahtır, yazıktır bu doğaya...pic.twitter.com/joS9oWVIw6
Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangın ile ilgili AFAD açıklama yaptı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.
4 ayrı noktada yangının başlaması ne demektir ??Nasıl bir saldırırdır bu ??
Bu ülke ne hale geldi böyle!!!#Manavgat
pic.twitter.com/QJKZesxecI — ????????EbRu_liiCe???????? (@ebru_liice) July 28, 2021
OSMANİYE'DE 5 GÖZALTI VAR
Son dakika haberi... Osmaniye'deki orman yangını ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bu arada Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangını ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.