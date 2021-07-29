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Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi

Dün 4 ayrı yerde aynı anda başlayan ve Manavgat'a kadar gelen orman yangınında durum giderek ağırlaşıyor. Bölgede 3 vatandaşımızın can verdiği bildiriliyor.

29 Temmuz 2021 Perşembe 11:35
Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi

Manavgat'tan acı haber | 3 kişi can verdi

Manavgat Son dakika haberi, Manavgat'taki orman yangın ile ilgili AFAD açıklama yaptı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

Son dakika haberi... Manavgat'taki orman yangın ile ilgili AFAD açıklama yaptı: 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 122 vatandaşımız etkilenmiştir. 58 vatandaşımızın tedavileri devam etmektedir.

OSMANİYE'DE 5 GÖZALTI VAR

Son dakika haberi... Osmaniye'deki orman yangını ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bu arada  Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangını ile ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme: 29.07.2021 11:55
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