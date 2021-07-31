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Manavgat'tan son çığlık | Yanıyoruz kurtarın

Manavgat ve çevresinde devam eden yangınların neden olduğu ağır hasar giderek netleşiyor. Vatandaşın isyanını bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek seslendirdi.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:08
Manavgat'tan son çığlık | Yanıyoruz kurtarın

Manavgat'tan son çığlık | Yanıyoruz kurtarın

Antalya Manavgat'ta dört gündür süren yangına ilişkin konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, "Biz yanıyoruz, Manavgat yanıyor şu anda. Bizi kurtarın, Antalya’yı, Manavgat’ı kurtarın" çağrısında bulundu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın Manavgat ilçesinde dört gündür süren yangına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİZ YANIYORUZ"

Böcek, "Orman işçisi 2 kardeşimi kaybettik. Biz yanıyoruz, Manavgat yanıyor şu anda. Bizim artık büyüklerimiz bunu, ne yapabilirlerse yapmalarını istiyoruz. Bin 146 çalışanımla gece gündüz buradayım" diye konuştu.

Başkan Böcek; yangın ilk çıktığında 79 mahallede su almadığını ve şu anda suyu olmayan mahalle sayısının 4’e indiğini belirtti.

"BİZİ KURTARIN, MANAVGAT'I KURTARIN"

Muhittin Böcek, belediyelerinin bütün imkanlarını yangını söndürmeye sevk ettiklerini ve diğer belediyelerden de yardımların geldiğini belirterek, şunları söyledi:

Siyaseten söylemiyorum, her partinin büyükşehir belediye başkanı gönderiyor. Dün genel başkanım vardı, bakanlar burada, yarın Meral Akşener, Sayın Genel Başkanım, ablamız geliyor. Bugün Cumhurbaşkanımız geliyor. Bizim yangımızı söndürün, biz yanıyoruz. Burada eksik helikopter mi var, uçak mı var ne varsa. Sarp yerlere ulaşamıyoruz. Ne orman işçisi kardeşim, ne ormanın arazözleri, ne bizim büyükşehrimizin; yetişemiyoruz, ulaşamıyoruz. Biz helikopter, uçak ne varsa. Yanmak istemiyoruz daha fazla, 5 canımızdan olduk. Ayrıca ormanda binlerce canlar yanıyor şu anda. Bizi kurtarın, Antalya’yı, Manavgat’ı kurtarın.

2 BİN 300 YAPI, EV YANDI

“Ben ineğin yoğurt - süt parasıyla büyümüş bir birisiyim” diyen Böcek, yurttaşların hayvanlarını ve geçim kaynaklarının yandığını söyleyerek, “Yangınları biz ağıllar, ahırlar bilirdik. Ama biz şu anda 2 bin 300 yapı, ev yandı. Ben 27 yıllık yöneticiyim, başkanlık yapıyorum ama böylesi bir yangın görmedim. İçimiz, geleceğimiz yanıyor. Bir sarp yerleri söndüremiyoruz. Alanya’ya Gazipaşa’ya geçiyor. Akseki, Gündoğmuş’a geçiyor. Yanıyoruz artık, bir an önce yangını söndürürüz diye umut ediyorum” dedi.

"EN BÜYÜK İHTİYACIMIZ YANGINI SÖNDÜRMEK"

Böcek, sözlerini şöyle tamamladı: En büyük ihtiyacımız yangını söndürmek, onun dışında her şeyi çözüyoruz. Gıda yardımı, belediye başkanlarımız. Hepsi çok şey gönderiyorlar. Samanı, yemi. Her şeylerini gönderiyorlar. Seferber bütün herkes. Ama bizim isteğimiz, sarp yerlerde, ulaşılamayan. Torosların orada baktığımızda helikopter mi, uçak mı? Ne yapılması gerekiyorsa onları bekliyoruz biz.
 

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