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Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve büyüklüğünün 5.5 olduğu bildirildi.

26 Haziran 2020 Cuma 11:01
Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı

Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı


İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve büyüklüğünün 5.5 olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ya da ihbarı olmadı" dedi.


Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, saat: 10.21'de yerin 9 kilometre derininde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinde birçok kentte hissedildi. Deprem İstanbul'da, Etiler, Bebek, Şişli ve Beylikdüzü'nde de hissedildi. Depreme ilişkin açıklamada bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisinin kendisine ulaşmadığını (10.42 itibariyle) söyledi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2020.06.26 10:36:26  38.7710   27.7785        6.8      -.-  3.7  3.5   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.06.26 10:28:56  38.7735   27.7790        4.5      -.-  2.8  -.-   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           İlksel
2020.06.26 10:21:12  38.7937   27.8063        6.0      -.-  5.5  5.3   SAZOBA-AKHISAR (MANISA)                           REVIZE01   (2020.06.26 10:21:12)
2020.06.26 09:01:06  39.9803   38.7078        9.9      -.-  3.1  2.7   ALTKOY-REFAHIYE (ERZINCAN)                        İlksel
2020.06.26 06:34:23  39.0277   27.9065        2.5      -.-  1.7  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.06.26 05:10:12  38.4972   39.3255       16.5      -.-  2.1  -.-   GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.06.26 05:08:45  37.3387   36.0907       18.6      -.-  1.5  -.-   ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE)                    İlksel
2020.06.26 03:57:34  39.5517   26.0718        8.5      -.-  2.0  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2020.06.26 03:30:59  35.6648   27.1270        5.9      -.-  3.2  3.3   AKDENIZ                                           İlksel
2020.06.26 03:24:56  38.4915   44.3530        5.0      -.-  2.2  -.-   KAPIKOY-SARAY (VAN)                               İlksel
2020.06.26 02:46:45  39.4527   27.9328        4.1      -.-  2.1  -.-   AKCAKOY-(BALIKESIR)                               İlksel
2020.06.26 02:00:11  38.4187   39.2442        5.9      -.-  1.7  -.-   SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)                       İlksel
2020.06.26 01:49:57  40.5555   28.8562       12.0      -.-  1.8  -.-   ARMUTLU (YALOVA)                                  İlksel
2020.06.26 00:50:31  38.9508   27.7878        8.6      -.-  2.6  -.-   DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.06.26 00:35:01  36.9858   28.6333       12.7      -.-  1.4  -.-   ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA)                         İlksel
2020.06.26 00:31:32  39.5713   26.0922        7.8      -.-  1.8  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                      İlksel
2020.06.25 23:38:16  37.8697   27.6310       13.0      -.-  1.6  -.-   GERMENCIK (AYDIN)                                 İlksel
2020.06.25 23:08:43  37.8383   29.4808        5.3      -.-  1.1  -.-   ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI)                         İlksel
2020.06.25 22:54:51  37.4073   35.9215        8.9      -.-  2.2  -.-   KOSELI-SUMBAS (OSMANIYE)                          İlksel
2020.06.25 22:42:48  37.5077   35.9970        8.8      -.-  1.6  -.-   GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE)                         İlksel
2020.06.25 22:26:05  38.4968   44.0182        5.0      -.-  2.5  -.-   CARDAK-SARAY (VAN)                                İlksel
2020.06.25 22:03:39  38.5577   44.1038        5.0      -.-  2.2  -.-   ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN)                           İlksel
2020.06.25 20:52:30  39.5923   26.1123       16.4      -.-  1.8  -.-   TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE)                         İlksel
2020.06.25 19:56:57  37.3447   23.4475       10.2      -.-  2.9  -.-   YUNANISTAN                                        İlksel
2020.06.25 18:15:06  36.9942   37.4453        0.0      -.-  1.9  -.-   OGUZELI (GAZIANTEP)                               İlksel
2020.06.25 17:29:21  38.2920   38.8458       21.0      -.-  1.6  -.-   GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)                        İlksel
2020.06.25 16:49:45  38.4588   39.2583        9.9      -.-  2.1  -.-   ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)                          İlksel
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Son Güncelleme: 26.06.2020 11:18
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