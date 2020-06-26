Manisa'da deprem, Ege Bölgesi'ni salladı



İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'da hissedilen bir deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün Manisa'nın Saruhanlı ilçesi ve büyüklüğünün 5.5 olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ya da ihbarı olmadı" dedi.

BAKAN SOYLU'DAN İLK AÇIKLAMA

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, saat: 10.21'de yerin 9 kilometre derininde, 5.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Deprem, İzmir başta olmak üzere Ege bölgesinde birçok kentte hissedildi. Deprem İstanbul'da, Etiler, Bebek, Şişli ve Beylikdüzü'nde de hissedildi. Depreme ilişkin açıklamada bulunan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisinin kendisine ulaşmadığını (10.42 itibariyle) söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Merkez üssü Manisa Saruhanlı, büyüklüğü 5.5 olan depremde Saruhanlı merkezde yapılan taramalarda şu ana kadar herhangi bir hasar tespiti ve ihbarı gelmemiştir. Kırsal taramalar devam etmektedir. Manisa Valiliğimiz ve AFAD kamuoyunu bilgilendirmeye devam edecektir. Geçmiş olsun" dedi.

.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2020.06.26 10:36:26 38.7710 27.7785 6.8 -.- 3.7 3.5 SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.06.26 10:28:56 38.7735 27.7790 4.5 -.- 2.8 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.06.26 10:21:12 38.7937 27.8063 6.0 -.- 5.5 5.3 SAZOBA-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.06.26 10:21:12) 2020.06.26 09:01:06 39.9803 38.7078 9.9 -.- 3.1 2.7 ALTKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) İlksel 2020.06.26 06:34:23 39.0277 27.9065 2.5 -.- 1.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.06.26 05:10:12 38.4972 39.3255 16.5 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.26 05:08:45 37.3387 36.0907 18.6 -.- 1.5 -.- ANBERINARKI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel 2020.06.26 03:57:34 39.5517 26.0718 8.5 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2020.06.26 03:30:59 35.6648 27.1270 5.9 -.- 3.2 3.3 AKDENIZ İlksel 2020.06.26 03:24:56 38.4915 44.3530 5.0 -.- 2.2 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel 2020.06.26 02:46:45 39.4527 27.9328 4.1 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel 2020.06.26 02:00:11 38.4187 39.2442 5.9 -.- 1.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.06.26 01:49:57 40.5555 28.8562 12.0 -.- 1.8 -.- ARMUTLU (YALOVA) İlksel 2020.06.26 00:50:31 38.9508 27.7878 8.6 -.- 2.6 -.- DAYIOGLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.06.26 00:35:01 36.9858 28.6333 12.7 -.- 1.4 -.- ZAFERLER-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2020.06.26 00:31:32 39.5713 26.0922 7.8 -.- 1.8 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2020.06.25 23:38:16 37.8697 27.6310 13.0 -.- 1.6 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel 2020.06.25 23:08:43 37.8383 29.4808 5.3 -.- 1.1 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2020.06.25 22:54:51 37.4073 35.9215 8.9 -.- 2.2 -.- KOSELI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.06.25 22:42:48 37.5077 35.9970 8.8 -.- 1.6 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel 2020.06.25 22:26:05 38.4968 44.0182 5.0 -.- 2.5 -.- CARDAK-SARAY (VAN) İlksel 2020.06.25 22:03:39 38.5577 44.1038 5.0 -.- 2.2 -.- ZINCIRKIRAN-SARAY (VAN) İlksel 2020.06.25 20:52:30 39.5923 26.1123 16.4 -.- 1.8 -.- TUZLA-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2020.06.25 19:56:57 37.3447 23.4475 10.2 -.- 2.9 -.- YUNANISTAN İlksel 2020.06.25 18:15:06 36.9942 37.4453 0.0 -.- 1.9 -.- OGUZELI (GAZIANTEP) İlksel 2020.06.25 17:29:21 38.2920 38.8458 21.0 -.- 1.6 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel 2020.06.25 16:49:45 38.4588 39.2583 9.9 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel