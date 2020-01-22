Manisa'da deprem oldu, Akhisar 5.6 ile sallandı

Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen depremin şiddeti 5.6 olarak ilan edildi. İlk depremin ardından saat 01.00'a kadar 50 kadar sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların sayısı saat 01.30'da 66'ya ulaştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.6 olarak ilan edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 8.5 KM derinliğinde oluşan deprem saat 22.22 sıralarında meydana geldi. Manisa, İzmir, Aydın, Bursa ve çevresinde büyük korkuya neden olan deprem İstanbul'da sahil kesimde oturan vatandaşlar da hissetti. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yok.

AFAD Depremin şiddetini 5.4 olarak duyurdu..

İlk depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor...

Deprem Akhisar'da bir yıkıma neden olmadı. Depremin merkez üssü olan Musalar köyü ile iletişim kurulmadı.

Çeltikçi Mahallesi'nde ise yıkılan evlerin olduğu duyuruldu.

Depremden sonra soğuk havaya rağmen cadde ve sokaklarda ateş yakarak bekleyen vatandaşlara Kızılay çorba ve battaniye dağıtırken, Akhisar Belediyesi, Meclis Salonu'nu açarak sıcak içecek ikram ediyor.

Manisa Akhisar'ın ardından bir deprem haberi de Kırkağaç'tan geldi. Kırkağaç'a bağlı Karakurt köyü yakınlarında saat 22.48'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.01.23 01:29:51 39.0118 27.8692 5.3 -.- 2.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:29:19 39.0265 27.8475 9.9 -.- 3.1 3.1 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:24:28 39.0167 27.8485 4.2 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:23:53 39.0897 27.8730 8.4 -.- 2.3 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:19:21 39.0513 27.8443 9.7 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:13:42 39.0788 27.8098 8.7 -.- 2.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:07:53 39.0177 27.8053 8.5 -.- 1.8 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:06:23 38.9895 27.8460 7.9 -.- 2.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:02:57 39.0660 27.8405 13.1 -.- 2.3 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 01:02:11 39.0058 27.8820 2.0 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:58:36 39.0230 27.8867 14.1 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:56:21 39.0888 27.8602 6.0 -.- 2.4 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:52:05 39.0663 27.8590 14.1 -.- 4.1 4.0 SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.23 00:52:05) 2020.01.23 00:47:28 38.9825 27.8492 5.0 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:46:52 39.0315 27.8097 9.4 -.- 2.1 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:41:42 39.0232 27.8502 5.4 -.- 3.3 3.1 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:39:47 39.0155 27.8422 5.4 -.- 3.6 3.6 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:36:45 39.0813 27.8887 7.9 -.- 2.4 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:34:32 39.0582 27.8318 7.5 -.- 3.5 3.3 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:30:10 39.0392 27.8405 9.6 -.- 4.2 4.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:28:48 39.0418 27.8330 3.3 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:27:44 39.0345 27.8632 1.7 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:26:49 39.0383 27.8445 4.8 -.- 3.7 3.6 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:24:07 39.0453 27.8465 13.9 -.- 4.2 4.0 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:20:12 39.0417 27.8443 9.7 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:18:33 39.0152 27.8617 3.9 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:14:55 39.0695 27.8323 7.6 -.- 2.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2020.01.23 00:14:55) 2020.01.23 00:11:23 38.9900 27.8600 5.5 -.- 3.1 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:09:31 39.0637 27.8263 7.1 -.- 2.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.23 00:06:50 39.0523 27.8438 6.2 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:58:55 39.0715 27.8322 8.6 -.- 3.8 3.7 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:57:36 39.0500 27.8190 9.7 -.- 3.4 3.5 TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:53:34 39.0202 27.8440 7.1 -.- 3.4 3.2 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:47:35 39.0527 27.7957 19.1 -.- 2.9 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:42:53 39.0150 27.8618 6.9 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:42:06 39.0630 27.8527 5.3 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:40:33 39.0668 27.8287 6.0 -.- 3.2 3.0 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:38:06 39.0117 27.8242 6.1 -.- 2.7 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:37:34 39.0400 27.8140 5.0 -.- 3.4 3.3 TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:35:29 38.9097 27.4853 9.3 -.- 2.1 -.- AYDINLAR-SARUHANLI (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:31:50 39.0297 27.8482 5.5 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:28:55 39.0775 27.8508 5.4 -.- 3.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:24:11 39.0728 27.8620 4.0 -.- 1.9 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:20:33 39.0507 27.8517 10.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:17:38 39.0577 27.8427 13.5 -.- 4.7 4.3 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:15:52 39.0835 27.8267 8.6 -.- 3.0 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:14:20 38.9885 27.8443 9.0 -.- 3.4 3.3 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:10:58 39.0845 27.8412 9.8 -.- 2.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:09:34 39.0133 27.8588 3.6 -.- 2.6 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:08:51 38.9888 27.8645 6.0 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:08:22 38.7085 27.8737 18.3 -.- 2.4 -.- KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:06:51 39.0140 27.8345 10.7 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.22 23:06:51) 2020.01.22 23:05:32 38.9893 27.8243 11.7 -.- 2.2 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:04:50 39.0317 27.8403 20.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:03:17 39.0300 27.8808 5.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 23:00:25 39.0178 27.8037 7.1 -.- 3.4 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.22 23:00:24) 2020.01.22 22:57:27 39.0317 27.9063 2.5 -.- 3.7 -.- KARAKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:50:52 39.0250 27.8388 1.2 -.- 3.5 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:48:30 39.0883 27.8387 8.0 -.- 4.2 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:41:09 39.0527 27.8455 7.8 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:40:16 38.9983 27.8535 11.1 -.- 2.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:34:11 39.0668 27.8327 7.5 -.- 3.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:28:16 38.9957 27.8503 1.9 -.- 2.8 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:27:17 39.0293 27.8345 8.1 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:25:13 39.0623 27.8455 12.5 -.- 4.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.01.22 22:22:15 39.0573 27.8445 8.5 -.- 5.6 5.4 MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel