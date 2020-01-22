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Manisa'da deprem oldu, Akhisar 5.6 ile sallandı

Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen  depremin şiddeti 5.6 olarak ilan edildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 22:27
Manisa'da deprem oldu, Akhisar 5.6 ile sallandı

Manisa'da deprem oldu, Akhisar 5.6 ile sallandı

Ege Bölgesi'nde deprem hareketliliği sürüyor. Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen  depremin şiddeti 5.6 olarak ilan edildi. İlk depremin ardından saat 01.00'a kadar 50 kadar sarsıntı kaydedildi. Artçı sarsıntıların sayısı saat 01.30'da 66'ya ulaştı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen depremin büyüklüğü 5.6 olarak ilan edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre yer kabuğunun 8.5 KM derinliğinde oluşan deprem saat 22.22 sıralarında meydana geldi. Manisa, İzmir, Aydın, Bursa ve çevresinde büyük korkuya neden olan deprem İstanbul'da sahil kesimde oturan vatandaşlar da hissetti. Depremin can ve mal kaybına neden olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yok.

AFAD Depremin şiddetini 5.4 olarak duyurdu..

İlk depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor...

Deprem Akhisar'da bir yıkıma neden olmadı. Depremin merkez üssü olan Musalar köyü ile iletişim kurulmadı.

Çeltikçi Mahallesi'nde ise yıkılan evlerin olduğu duyuruldu.

Depremden sonra soğuk havaya rağmen cadde ve sokaklarda ateş yakarak bekleyen vatandaşlara Kızılay çorba ve battaniye dağıtırken, Akhisar Belediyesi, Meclis Salonu'nu açarak sıcak içecek ikram ediyor.

Manisa Akhisar'ın ardından bir deprem haberi de Kırkağaç'tan geldi. Kırkağaç'a bağlı Karakurt köyü yakınlarında saat 22.48'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------

2020.01.23 01:29:51  39.0118   27.8692        5.3      -.-  2.9  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 01:29:19  39.0265   27.8475        9.9      -.-  3.1  3.1   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 01:24:28  39.0167   27.8485        4.2      -.-  2.0  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 01:23:53  39.0897   27.8730        8.4      -.-  2.3  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.23 01:19:21  39.0513   27.8443        9.7      -.-  2.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 01:13:42  39.0788   27.8098        8.7      -.-  2.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 01:07:53  39.0177   27.8053        8.5      -.-  1.8  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.23 01:06:23  38.9895   27.8460        7.9      -.-  2.7  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 01:02:57  39.0660   27.8405       13.1      -.-  2.3  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 01:02:11  39.0058   27.8820        2.0      -.-  2.1  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 00:58:36  39.0230   27.8867       14.1      -.-  2.1  -.-   DINGILLER-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 00:56:21  39.0888   27.8602        6.0      -.-  2.4  -.-   ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)                         İlksel
2020.01.23 00:52:05  39.0663   27.8590       14.1      -.-  4.1  4.0   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         REVIZE01   (2020.01.23 00:52:05)
2020.01.23 00:47:28  38.9825   27.8492        5.0      -.-  2.9  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 00:46:52  39.0315   27.8097        9.4      -.-  2.1  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.23 00:41:42  39.0232   27.8502        5.4      -.-  3.3  3.1   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 00:39:47  39.0155   27.8422        5.4      -.-  3.6  3.6   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 00:36:45  39.0813   27.8887        7.9      -.-  2.4  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.23 00:34:32  39.0582   27.8318        7.5      -.-  3.5  3.3   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:30:10  39.0392   27.8405        9.6      -.-  4.2  4.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:28:48  39.0418   27.8330        3.3      -.-  2.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:27:44  39.0345   27.8632        1.7      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:26:49  39.0383   27.8445        4.8      -.-  3.7  3.6   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:24:07  39.0453   27.8465       13.9      -.-  4.2  4.0   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:20:12  39.0417   27.8443        9.7      -.-  2.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.23 00:18:33  39.0152   27.8617        3.9      -.-  2.2  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 00:14:55  39.0695   27.8323        7.6      -.-  2.6  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        REVIZE01   (2020.01.23 00:14:55)
2020.01.23 00:11:23  38.9900   27.8600        5.5      -.-  3.1  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.23 00:09:31  39.0637   27.8263        7.1      -.-  2.7  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.23 00:06:50  39.0523   27.8438        6.2      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:58:55  39.0715   27.8322        8.6      -.-  3.8  3.7   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.22 23:57:36  39.0500   27.8190        9.7      -.-  3.4  3.5   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:53:34  39.0202   27.8440        7.1      -.-  3.4  3.2   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 23:47:35  39.0527   27.7957       19.1      -.-  2.9  -.-   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:42:53  39.0150   27.8618        6.9      -.-  2.6  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 23:42:06  39.0630   27.8527        5.3      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:40:33  39.0668   27.8287        6.0      -.-  3.2  3.0   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.22 23:38:06  39.0117   27.8242        6.1      -.-  2.7  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.22 23:37:34  39.0400   27.8140        5.0      -.-  3.4  3.3   TUTENLI-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:35:29  38.9097   27.4853        9.3      -.-  2.1  -.-   AYDINLAR-SARUHANLI (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 23:31:50  39.0297   27.8482        5.5      -.-  2.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:28:55  39.0775   27.8508        5.4      -.-  3.1  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.22 23:24:11  39.0728   27.8620        4.0      -.-  1.9  -.-   SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2020.01.22 23:20:33  39.0507   27.8517       10.5      -.-  3.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:17:38  39.0577   27.8427       13.5      -.-  4.7  4.3   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:15:52  39.0835   27.8267        8.6      -.-  3.0  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.22 23:14:20  38.9885   27.8443        9.0      -.-  3.4  3.3   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 23:10:58  39.0845   27.8412        9.8      -.-  2.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.22 23:09:34  39.0133   27.8588        3.6      -.-  2.6  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 23:08:51  38.9888   27.8645        6.0      -.-  2.2  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 23:08:22  38.7085   27.8737       18.3      -.-  2.4  -.-   KAYAALTI-GOLMARMARA (MANISA)                      İlksel
2020.01.22 23:06:51  39.0140   27.8345       10.7      -.-  2.5  -.-   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       REVIZE01   (2020.01.22 23:06:51)
2020.01.22 23:05:32  38.9893   27.8243       11.7      -.-  2.2  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.01.22 23:04:50  39.0317   27.8403       20.4      -.-  2.0  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:03:17  39.0300   27.8808        5.6      -.-  2.5  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 23:00:25  39.0178   27.8037        7.1      -.-  3.4  -.-   KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)                         REVIZE01   (2020.01.22 23:00:24)
2020.01.22 22:57:27  39.0317   27.9063        2.5      -.-  3.7  -.-   KARAKOY-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 22:50:52  39.0250   27.8388        1.2      -.-  3.5  3.3   GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 22:48:30  39.0883   27.8387        8.0      -.-  4.2  -.-   KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.01.22 22:41:09  39.0527   27.8455        7.8      -.-  2.9  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 22:40:16  38.9983   27.8535       11.1      -.-  2.5  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 22:34:11  39.0668   27.8327        7.5      -.-  3.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 22:28:16  38.9957   27.8503        1.9      -.-  2.8  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.01.22 22:27:17  39.0293   27.8345        8.1      -.-  2.1  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 22:25:13  39.0623   27.8455       12.5      -.-  4.4  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.01.22 22:22:15  39.0573   27.8445        8.5      -.-  5.6  5.4   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel

Aydın'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Aydın'da 3.7 büyüklüğünde deprem
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4 saatte 39 deprem kaydedildi
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4 saatte 39 deprem kaydedildi
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4.8 Marmara'yı korkuttu
İstanbul beşik gibi sallanıyor, 4.8 Marmara'yı korkuttu
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Son Güncelleme: 23.01.2020 01:52
Anahtar Kelimeler:
Son DepremlerManisaAkhisar
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