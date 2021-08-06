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Manisa'da feci kaza | Soma'da 9 kişi can verdi

İçinde en az 50 yolcunun bulunduğu otobüs Soma yakınlarında TIR ile çarpıştı, ilk gelen bilgilere göre 9 kişi can verdi. 

06 Ağustos 2021 Cuma 08:40
Manisa'da feci kaza | Soma'da 9 kişi can verdi

Manisa'da feci kaza | Soma'da 9 kişi can verdi


Türkiye güne Manisa Soma'dan gelen acı haberle sarsıldı. Soma'da bir TIR ile otobüs çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Feci kazada can verenlerin isimleri henüz açıklanmadı.

Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.


Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaSoma Trafik Kazası
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