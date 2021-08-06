Manisa'da feci kaza | Soma'da 9 kişi can verdi
Türkiye güne Manisa Soma'dan gelen acı haberle sarsıldı. Soma'da bir TIR ile otobüs çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Feci kazada can verenlerin isimleri henüz açıklanmadı.
Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün tıra çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.
6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.