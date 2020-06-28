Manisa şehidini bekliyor | Operasyon bölgesinden acı haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın Kuzeyi'nde sürdürdüğü Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında 1 askerimiz şehit düştü. Şehit aster Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in acı haberi ailesine ulaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar şunları kaydetti:

"Silah arkadaşımız, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde 28 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan'in (26) şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi.

Yüksel'in şehadet haberini, Gökkaya Mahallesi'nde yaşayan baba Atalay ve anne Fatma Yüksel'e, Ahmetli Kaymakam Vekili Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ahmetli İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Uçal Karataş, Ahmetli İlçe Emniyet Amiri Halil Beyhan verdi.

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in naaşının bugün ikindi namazı sonrasında düzenlenecek törenin ardından Gökkaya Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.